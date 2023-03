Il quadro provinciale testimonia un’imprenditoria in rosa in buona salute, evidentemente provata dagli sconvolgimenti che negli ultimi anni hanno turbato lo scenario economico mondiale ma non per questo priva di idee, spirito imprenditoriale e saper fare.

ASCOLI PICENO – Nonostante le criticità che ad oggi affliggono il mondo del lavoro, le aziende al femminile continuano a rappresentare un indiscusso punto di riferimento nel panorama imprenditoriale del Piceno.

È quanto emerge dai dati elaborati dal Centro studi CNA Marche in occasione della Giornata internazionale della donna, che evidenziano un bilancio appena negativo nel confronto tra le imprese “rosa” attive sul territorio provinciale prima e dopo l’avvento della pandemia, delle recenti tensioni geopolitiche mondiali e del vertiginoso aumento dei costi di gestione che hanno provocato effetti devastanti sull’economia regionale.

Se ad oggi, infatti, le Marche lamentano la perdita di ben 1.924 attività nel confronto con il quadro imprenditoriale del 2018, la provincia di Ascoli può attualmente contare su 4.934 imprese attive in cui controllo e proprietà risultano prevalentemente in capo a donne, solo 132 in meno rispetto alle 5.066 registrate cinque anni fa. Il 23,9% delle aziende totali del territorio provinciale, peraltro, risulta a vocazione femminile, una percentuale perfettamente in linea con il 24% attestato nel 2018.

In particolare, nel 2022 il Piceno ha assistito alla perdita di 18 imprese femminili sulle 144 complessive in tutta la provincia, un dato che, al netto di un calo tutto sommato contenuto, conferma ulteriormente la capacità delle imprenditrici del territorio di affrontare al meglio le difficoltà del momento e di limitare così l’impatto della crisi.

In un periodo storico in cui innovazione e capacità di adattamento alle variazioni dei mercati rappresentano il fulcro dell’imprenditoria locale e nazionale, le aziende al femminile del Piceno sembrano inoltre discostarsi sensibilmente dal panorama imprenditoriale generale della provincia, con una struttura per macro-settori che nel 2022 presenta interessanti differenze.

In primo luogo, le imprese femminili vantano una maggiore concentrazione nei servizi (67,0% contro il 58,4% del tessuto complessivo di imprese della provincia) e nell’agricoltura (20,2% contro 17,1%) mentre sono assai meno presenti nelle costruzioni (3,1% contro 13,4%). Meno rilevante, invece, è la differenza nel settore delle manifatture, che per le imprese femminili pesano per il 9,7% e tra le imprese totali per l’11,0%.

Un cambio di passo nel settore dei servizi che va in parte a compensare i cali più o meno sensibili registrati nel settore primario e secondario. In particolare, ampliando l’orizzonte all’ultimo quinquennio, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022 le imprese femminili hanno perso 134 unità (-11,8%) nell’agricoltura e 78 (-6,5%) nel commercio, con un calo di sole 12 unità (-2,5%) nel manifatturiero.

Ad aver guadagnato imprese in termini sostenuti sono invece le attività di servizio, alcune delle quali definibili “ad alta intensità di conoscenza”: è il caso dei servizi di informazione e comunicazione, delle attività immobiliari, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, in linea con le istanze di innovazione, formazione e aggiornamento promosse a più riprese dalla CNA di Ascoli Piceno.

Per loro, per le nostre aziende in rosa, ogni giorno deve rappresentare l’8 marzo. A gestirle sono le donne che fanno impresa, le stesse che quotidianamente si trovano a combattere con le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, con la carenza di asili e servizi sociali per i figli, con la diffidenza delle banche in caso di investimenti aziendali.

È da queste premesse che, in occasione della Giornata internazionale della donna, la CNA di Ascoli Piceno ribadisce la necessità di garantire alle donne che fanno impresa l’accesso a percorsi di formazione e a finanziamenti necessari per coltivare il proprio progetto imprenditoriale, senza che ostacoli burocratici e pregiudizi ne impediscano la realizzazione.

«Per proseguire al meglio in un percorso fin qui estremamente virtuoso è necessario che le istituzioni continuino a garantire la parità tra uomo e donna nella quotidianità del mondo del lavoro – afferma il direttore Francesco Balloni -. La CNA di Ascoli Piceno è una realtà a forte vocazione femminile e ha la fortuna di poter contare su una presidenza e una struttura composta prevalentemente da donne. Siamo da sempre dalla parte delle imprese in rosa e di tutte coloro che, ogni giorno, lottano per affermare la propria dignità in casa, nella società e sul lavoro».

«Qualità, professionalità e saper fare sono i capisaldi delle aziende al femminile del Piceno, un autentico valore aggiunto nel tessuto imprenditoriale locale – dichiara Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli -. In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, è nostro dovere continuare ad affiancare e sostenere le imprenditrici che quotidianamente scelgono di investire sul territorio, sulla scia dell’ottimo lavoro svolto negli anni per sensibilizzare e consolidare una partecipazione attiva delle donne nell’imprenditoria picena, anche nei settori tradizionalmente più legati a professionalità al maschile, in cui le nostre imprenditrici hanno già dimostrato di sapersi muovere con intraprendenza ed entusiasmo».

«La nostra associazione crede fermamente nel valore delle donne, nella vita come nel lavoro – sottolinea Monia Capriotti, responsabile Comitato Impresa donna CNA Ascoli Piceno -. Da sempre siamo costantemente in prima linea fornendo assistenza, supporto e sostegno a tutte le donne che intendano avviare un progetto imprenditoriale, creando occupazione e facendo il bene del territorio. Le difficoltà degli ultimi tempi di certo non aiutano, ma le donne ci sono e continueranno a fare la propria parte nel percorso di ripresa dell’economia del Piceno».

