ASCOLI PICENO – Sarà Gianpiero Miele di Nola il direttore di gara di Cagliari-Ascoli match valido per l’anticipo della 29^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì 10 marzo, alle ore 20:30, allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Gli Assistenti sono Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Michele Lombardi di quella di Brescia. Quarto Ufficiale e VAR rispettivamente Valerio Pezzopane e Federico Dionisi, entrambi de L’Aquila, AVAR Matteo Bottegoni di Terni.

Lorenco Simic, analizza il momento dei bianconeri dopo la sconfitta col Bari: “Penso che non meritavamo di perdere, abbiamo giocato un’ottima gara, sappiamo che c’è da migliorare, abbiamo analizzato gli episodi per prepararci al meglio al prossimo impegno. In difesa non abbiamo concesso nulla, abbiamo giocato una partita perfetta contro attaccanti importanti per la B, sono fiducioso per le prossime gare. In questo gruppo c’è una forza incredibile, abbiamo giocatori importanti e dobbiamo fare qualcosa in più, ci siamo parlati e sappiamo cosa dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo”.

Il difensore si è lasciato alle spalle l’infortunio al naso: “Da quando è arrivato il mister sono stato un po’ sfortunato, alla prima partita ero squalificato, poi ho subito l’infortunio al naso, si temeva la rottura perché sentivo un po’ di dolore, ma ora sono rientrato e sono felice di poter aiutare la squadra”.

Sul prossimo impegno col Cagliari: “Conosciamo la forza del Cagliari, andremo lì con umiltà e con la fiducia di poter fare qualcosa di importante, in B tutte le partite sono difficili, conosciamo la nostra forza e andiamo a Cagliari per giocare una grande partita. Siamo arrabbiati per come è andata a finire col Bari, non meritavamo perdere, la rabbia accumulata deve spingerci ad andare a Cagliari a testa alta per disputare una grande partita”.

La chiusura è sul compagno di reparto Botteghin: “Lo chiamo ‘mentor’, ha dieci anni più di me, sono contento di poter giocare con lui, parliamo tanto in partita, siamo amici, stiamo facendo buone cose, ma possiamo fare di più in questa stagione; ho fiducia in questo gruppo, c’è grande spirito, nello spogliatoio siamo tutti grandi amici”.

