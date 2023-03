ASCOLI PICENO – Le bellezze di Ascoli viaggiano su quattro ruote fino a Roma. Tra le varie iniziative di promozione della città messe in campo dall’Amministrazione Comunale figura, infatti, anche quella che coinvolge l’autobus 271 della Start, che quotidianamente percorre la tratta dalle Cento Torri alla Capitale e viceversa. A tal proposito, sono state applicate una serie di immagini, su ciascun lato del bus e sulla parte posteriore, che mettono in risalto i tesori di Ascoli, così da attrarre potenziali turisti. Nel dettaglio, le immagini mostrano gli interni della Pinacoteca Civica, alcune suggestive foto della Quintana, con le date delle due edizioni del 2023, e i principali monumenti cittadini. “Vogliamo far conoscere sempre più la nostra Ascoli e siamo convinti che far ‘viaggiare’ le nostre bellezze fino alla capitale sia una scelta vincente in questo senso” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “L’idea è quella di rafforzare sempre più la promozione della nostra città, cercando di intercettare anche le migliaia di turisti, italiani e stranieri, che giornalmente visitano Roma”. Soddisfazione è stata espressa anche da Enrico Diomedi, presidente della Start spa: “A nome della Start, ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver riconosciuto le potenzialità dei nostri autobus non solo come mezzi di trasporto dell’utenza, ma anche come veicoli di messaggi promozionali. Quella Ascoli-Roma, che attraversa la via Salaria, è una tratta storica che la Start percorre quotidianamente con più corse e che riscontra ampi consensi nell’utenza: attraverso questa lodevole iniziativa, anche la Start diventa protagonista delle attività di promozione, sviluppo e valorizzazione di Ascoli e del territorio Piceno”.

