ASCOLI PICENO – Transiterà ad Ascoli la carovana della Tirreno Adriatico, la storica corsa ciclistica a tappe. La quarta tappa, con partenza da Greccio (in provincia di Rieti) e arrivo a Tortoreto (provincia di Teramo), attraverserà la città di Ascoli: provenendo da Acquasanta Terme, intorno alle 13.30 ci sarà il passaggio a Piazza Arringo. Di conseguenza, dalle ore 12 (un’ora e mezza prima del transito della manifestazione così come richiesto dalla direzione corse), saranno attuate le disposizioni per il traffico e la sosta previste dall’ordinanza 142 del 6 marzo 2023. Inoltre, con due ulteriori ordinanze, è stata prevista la sospensione anticipata delle attività didattiche in tutte le scuole e la chiusura anticipata del mercato di Piazza Roma. Per prendere visione degli atti e conoscere nel dettaglio quanto previsto per la giornata di domani è possibile consultare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22055 del sito istituzionale.

