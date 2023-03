Il sindaco: “Sono davvero felice per questi grandi risultati ai quali lavoriamo attivamente da anni. Non smetteremo mai di impegnarci per i nostri ragazzi che animano la comunità e contribuiscono in modo determinante a renderla viva e attiva”

MONTALTO DELLE MARCHE – Di seguito una nota, giunta in redazione l’8 marzo, dal sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

“Due splendide notizie per le scuole di Montalto. Dopo l’inserimento nel Dl sisma della proroga fino al 2029 della deroga per le scuole colpite dal terremoto, grazie ad un ordine del giorno a firma dell’on. Giorgia Latini approvato ieri dalla Camera dei Deputati, è stata estesa a tutti gli istituti scolastici del cratere – e quindi non più solo a quelli danneggiati dal sisma – la deroga del numero minimo di studenti per classe. Finalmente è stata trovata una soluzione per un problema, a cui nessuno fino ad oggi era riuscito a porre rimedio, che stava rischiando di svuotare le nostre scuole. Alla luce di questa novità, torneremo con ancora più forza e determinazione a lavorare a favore di ciò che continua a essere un valore inestimabile del nostro territorio: il liceo classico di Montalto.

Per quanto riguarda invece le scuole dell’infanzia, l’ufficio ricostruzione ha firmato nei giorni scorsi il nuovo decreto per stanziare ulteriori risorse necessarie per procedere con i lavori di quella che era la vecchia scuola elementare di Montalto. Quindi presto avvieremo anche questo importantissimo cantiere che assicurerà ai nostri studenti un nuovo edificio scolastico.

Sono davvero felice per questi grandi risultati ai quali lavoriamo attivamente da anni. Non smetteremo mai di impegnarci per i nostri ragazzi che animano la comunità e contribuiscono in modo determinante a renderla viva e attiva”.

