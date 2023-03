ASCOLI PICENO – E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’Avviso per l’ammissione alla Casa Albergo “F. Ferrucci”.

Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nella Casa Albergo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

– avere superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;

– risiedere nel Comune di Ascoli Piceno negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda;

– essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, come da attestazione del competente organo sanitario;

– non essere proprietario di abitazioni né titolare di diritti di godimento su alcuna abitazione nel territorio comunale oltre la misura del 50% e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata esclusivamente dall’interessato al Sindaco. Essa va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune reperibile presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico-URP – Palazzo Municipale – Piazza Arringo n. 7 – , o sul sito internet www.comune.ap.it – Sezione Avvisi e pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

– tramite pec all’indirizzo: [email protected];

– inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) all’indirizzo P.zza Arringo, 7- Ascoli Piceno;

– consegnate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Il richiedente, unitamente alla domanda di ammissione, presenta la dichiarazione sostitutiva unica e la relativa attestazione I.S.E.E., elaborata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e riferita al solo richiedente la prestazione sociale in oggetto (I.S.E.E. ordinario in caso di nucleo familiare composto da una sola persona o I.S.E.E. socio-sanitario riferito al solo anziano/a che richiede la prestazione nel caso di nucleo familiare anagrafico composto da più persone).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di venerdì 21/04/2023, a pena di esclusione.

