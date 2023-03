Per ragioni di organizzazione del servizio si prega di voler presentare le domande di adesione entro il giorno 15 aprile 2023, anche se saranno comunque accettate le eventuali richieste che perverranno oltre il suddetto termine

ASCOLI PICENO – Pubblicato online sul sito del comune l’avviso per le adesioni dei volontari per l’accompagnamento degli alunni come servizio Piedibus – Anno scolastico 2023/2024.

Il progetto Piedibus, istituito ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2022, in collaborazione con gli I.S.C. cittadini, si propone come un’azione innovativa che coinvolge attivamente i bambini stimolandoli alla mobilità sostenibile e favorendo processi di socializzazione e sviluppo psico-fisico.

Per ragioni di organizzazione del servizio si prega di voler presentare le domande di adesione entro il giorno 15 aprile 2023, anche se saranno comunque accettate le eventuali richieste che perverranno oltre il suddetto termine.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.