LE PAROLE DI BREDA, tecnico Ascoli Calcio: “Nella difficoltà – mi riferisco all’episodio del rigore – non siamo riusciti a restare compatti, corti, intensi. Per vincere a Cagliari devi fare un’ottima prestazione per 100’ non per 45’. Nel secondo tempo abbiamo perso tanti duelli. Questa sconfitta deve insegnarci tanto, ci fa capire che, se sullo sviluppo abbiamo fatto passi avanti, non possiamo avere cali generali come stasera, non possiamo perdere il nostro DNA”.

“Abbiamo fatto un primo tempo importante come qualità, duelli e personalità. Nella ripresa abbiamo perso quella intensità mentale che è sempre stato il nostro punto di forza. All’episodio del rigore ci siamo un po’ sciolti, invece di reagire. Abbiamo perso tante situazione che nel primo tempo non perdevamo e in altre partite non abbiamo perso. Manca la sensazione del pericolo. E’ una partita che può insegnarci tanto e che ci fa capire quali cose dobbiamo fare sempre e quali dobbiamo migliorare. Dopo l’uscita di Luvumbo hanno messo un centrocampista in più e trovato più linee di passaggio. Dobbiamo iniziare a lavorare su qualcosa di diverso”.

LE PAROLE DI RANIERI, tecnico del Cagliari: “È stato tutto determinante, nel primo tempo non riuscivamo a prenderli. I ragazzi hanno voluto dimostrare che hanno gli attributi come chiedeva il pubblico. Hanno voluto reagire alla grande con una gran partita e gran vittoria. Non mi è piaciuta inizialmente la curva, i cori mi hanno fatto male. Li capisco, però non è possibile. Non è questione di attributi. I miei hanno fatto il possibile. Faccio i miei complimenti perché hanno fatto una grande rimonta. I fischi mi hanno ferito tantissimo, perché la squadra stava correndo. Io da solo non ce la faccio, ho bisogno del pubblico, soprattutto quando le cose non vanno bene. Non posso accettare i fischi quando i miei ragazzi stanno lottando, durante la partita. Ho dei ragazzi eccezionali che mi stanno dando tutto. Mi stanno dando il cuore. Questo devono capire dal pubblico”.

Lapadula ha detto ai compagni di giocare con l’anima, non potevamo permetterci di uscire così dal nostro stadio, è stato un trascinatore e quindi poi il risultato è arrivato con il merito di tutti”.