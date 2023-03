Organizzato da Partners in Service srl, CEA Ambiente e Mare, R. Marche in collaborazione con il Comune di Amandola, ATAM e Diamanti a Tavola

AMANDOLA (FM) – Grande partecipazione anche per il doppio appuntamento di Domenica 12 Marzo 2023 che ha visto iniziare la giornata con il Convegno “Tartufo e turismo esperienziale: marketing dei prodotti tipici locali” presso: Sala Consiliare del Comune di Amandola (FM).

Dopo i saluti autorità del Vicesindaco del Comune di Amandola, Assessore alla Valorizzazione del Tartufo e Vicesindaco, Giuseppe Pochini e del Presidente zona montana CNA di Fermo, Giuseppe Paciotti si è entrati nel vivo degli interventi iniziando con il Dott. Leonardo Lopez, Funzionario Politiche Agroalimentari della Regione Marche che ha illustrato le opportunità del PSR R. Marche per l’anno 2023 in merito a “Agriturismo come espressione della multifunzionalità dell’azienda agricola” successivamente ha visto l’intervento del Presidente ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, Alberto Mandozzi con “I Tartufi dei Sibillini” ed infine k’agronomo Luca Giacomozzi, Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione che ha esposto la tematica del “Turismo esperienziale e marketing delle tipicità locali”. Moderatore del convegno: Stefano Greco di Tuber Communications Soc Coop.

Alle ore 11:30 si è svolto l’ultimo appuntamento che ha visto un secondo Convegno dal titolo “Il valore culinario del tartufo: il diamante dei sibillini”, presso Palatuber Cinema Europa, in collaborazione con lo Chef Alberto D’Agostino – Chef a domicilio Tuber Communications Soc Coop. che ha presentato i suoi due piatti: “controgirello di manzo cotto a bassa temperatura, zabaione salato con pecorino e pepe guarnito con granella di tartufo nero pregiato” e “risotto alle biete mantecato con olio extravergine di oliva, caprino e tartufo nero pregiato”, Roberto Ferretti – Presidente Associazione “Agrituraso_Marche Turismo Relazionale Integrato. APS” che ha incantato la platea con il suo intervento e Luciano Spinozzi, Fiduciario di Slow Food Piceno. A seguito è stata offerta una piccola degustazione a cura di Tuber Communications Soc Coop.

Grande successo e partecipazione anche per i primi due Convegni svolti sabato 11 Marzo 2023 che ha visto una Sessione Pratica in Tartufaia ed un Convegno “l’utilizzo del tartufo in cucina e possibili abbinamenti” “PSR Regione Marche organizzati da Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, R. Marche, recentemente riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le Imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni R. Marche MIPAAF, in collaborazione Alberto Mandozzi, ATAM Associazione Tartufai dei Monti Sibillini, il Comune di Amandola e Diamanti a Tavola.

L’Azione informativa è rivolta agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 Regione Marche. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – Progetto ID 52513 (Decreto n.90/DMC del 06/08/2021).

