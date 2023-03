Ecco come fare richiesta del modulo e come inoltrarlo all’Arengo per la verifica, tutte le info disponibili anche sul sito comunale

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1790 del 27/12/2022 e n. 128 del 14/02/2023 nonché dei decreti del Dirigente regionale del Settore Contrasto al Disagio n. 13 del 22/02/2023 e n. 17 del 23/02/2023, rende noto le procedure amministrative da porre in essere ai fini del conseguimento del contributo regionale per l’anno 2022 per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di cui all’art. 3 del D.M. 26/09/2016, i cui criteri sono stati definiti con la D.G.R. n. 1790 del 27/12/2022.

– scadenza per presentazione domande di riconoscimento disabilità gravissima all’Azienda Sanitaria Territoriale: 21 aprile 2023;

– scadenza per presentazione domande di contributo al Comune: 6 giugno 2023.

Per consultare l’avviso:

