CASTEL DI LAMA – Tennis e padel al Boca Village con Mama, la nuova realtà sportiva ideata dai tecnici Massimo Grazioli e Massimo Mascetti. Segue la nota:

«Dall’idea progetto di due Tecnici come Massimo Grazioli e Massimo Mascetti nasce Mama, nuova realtà sportiva affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) che offre programmi sportivi e didattici in due strutture del territorio: il Centro sportivo Boca Village in zona Castel di Lama e la Sporting Arena Tintoretto a Grottammare.

“A Scuola dallo Sport” è la sintesi di Mama, un’Accademia che mette in campo con i suoi Professionisti un’esperienza di insegnamento e di management sportivo che parte dal 1990 nei circoli più prestigiosi marchigiani.

Mama propone nelle sue Scuole riconosciute FITP programmi didattici condivisi fra tennis e padel per esperienze emotive e motorie di altissimo spessore, attraverso un percorso di lezioni, corsi ed allenamenti rivolti ad allievi di tutte le età e di tutti i livelli (dal minitennis e dal minipadel dei bambini ai corsi per adulti, con particolare attenzione al Settore agonistico giovanile e alla Preparazione fisica

specifica). La proposta Mama prevede per i giovani anche l’esperienza del Campus estivo tra sport e tanto divertimento in una struttura sportiva prestigiosa e di livello.

Mama partecipa alle competizioni federali individuali e ai Campionati a squadre di categoria con tutti i suoi atleti, giovani cresciuti e formati esclusivamente nel patrimonio del proprio vivaio. Lo Staff Mama esprime le più alte qualifiche professionali certificate FITP con Massimo Grazioli,

Massimo Mascetti, Anna Quinzi e Marco Sbernini: vanta inoltre collaborazioni e responsabilità di settore con l’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

Open Weekend al Boca Village sabato 18 e domenica 19 marzo per tutti gli appassionati di tennis e padel: lo Staff Tecnico del Mama sarà a disposizione in campo per divertirsi con tutti gli atleti, giovani e grandi.

Nell’occasione sarà presentato il Programma della Standard Schools Tennis e Padel FITP primavera/estate 2023 (partenza 20 marzo) e il Campus Estivo a tutto sport e divertimento.

II Boca Village garantirà l’attività sportiva anche d’inverno con la copertura degli impianti tennis e padel del Club che sorge vicinissimo all’uscita Castel di Lama della superstrada Ascoli-Mare e che, oltre a 4 campi da padel e 2 da tennis, dispone di un campo da calciotto, un’area fitness con una palestra di 400mq, una piscina relax, uno studio medico di fisioterapia ed un ristorante con servizio bar.

Info: Massimo Grazioli 3286130041 – Massimo Mascetti 3288944080

FB e IG MAMA ACADEMY».

