OFFIDA – Il 18 marzo sul palcoscenico del Serpente Aureo, un tributo speciale a Gabriella Ferri.

Lo spettacolo sarà a cura della CID Academy del maestro Ermanno Croce.

Gabriella Ferri, unica nel suo modo di essere, ha rappresentato la diversità e l’emozione per chi ha vissuto gli anni 70/80 con le sue canzoni come Dove sta Zazà, Sempre, Malafemmina, Rosamunda, per citarne alcune.

Lo spettacolo curato dal maestro Croci (parente della Ferri) sarà un mix di coreografie e vocalist, con filmati della grande artista. Parteciperanno artisti provenienti da diverse località Italiane, tra cui spicca la presenza di Gloria Conti, che recentemente ha partecipato a Aspettando Viva Rai 2.

“Siamo lieti di ospitare un tributo speciale a un’artista così completa – commenta l’Assessore Isabella Bosano – una donna intensa, irrequieta e sensibile come la Ferri, che c’ha regalato emozioni indescrivibili”.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21, per info e prevendita è possibile prenotare presso Monja Shop di Offida, allo 0736-888616.

