ASCOLI PICENO – E’ trascorso un anno da quando il Caffè Meletti ha raggiunto un altro prestigioso traguardo: la targa di “Caffè letterario d’Italia e d’Europa”.

Ad assegnare il fregio, il 20 marzo 2022, è stato il presidente dell’associazione Agape (Accademia Caffè Letterari d’Italia e d’Europa), Antonio Lera, all’interno dell’evento “Storie poesia, arte e musica” curato dalla poetessa ascolana Franca Maroni, nella Giornata Mondiale della Poesia.

Da allora lo storico locale di Piazza del Popolo di Ascoli ha ospitato suggestivi momenti di arte, in tutte le sue declinazioni, dando ampio risalto a nomi di respiro internazionale, ma anche a talenti di casa nostra.

L’anniversario, che anche quest’anno coincide con la Giornata della Poesia, non poteva che rappresentare un’occasione per celebrare «la più pura delle arti, perché si basa sulle vibrazioni della parola», per dirla con le parole della professoressa Maroni, chiamata ad organizzare anche l’appuntamento di domenica prossima, 19 marzo alle ore 17,30, al quale prenderà di nuovo parte anche il professor Lera.

Saranno proprio Lera e Maroni a celebrare “Il Giorno della Poesia: Perché poesia – Il valore della Parola”, commentando brani tratti dalle loro opere e aprendo il dibattito sul ruolo educativo della poesia stessa.

Come in ogni pomeriggio letterario del Caffè Meletti, la poesia saràaccompagnata da una cornice pittorica con le acqueforti di Stefania Partini Cenciarini e le tele di Maria Grazia De Dominicis e Antonio Di Giacinto.

La cornice musicale, affidata agli allievi dell’Istituto musicale ascolano “Gaspare Spontini” vedrà esibirsi due bimbe: Vittoria D’Alessio e Lucia Borraccini.

Ma non solo poesia al Caffè Meletti, che sabato 18 marzo sarà teatro, nel vero senso della parola, del Festival della Scenografia “Prima Scena”, a cura di Mauro Mazziero, presidente del centro culturale Aps.

Saranno nel caffè storico delle cento torri, sabato dalle ore 18, gli scenografi Henning Brockhaus (drammaturgo e regista) e Giancarlo Colis (scenografo e costumista di film come “Il Mercante di Venezia” e “L’Ultimo Imperatore”) per un dialogo informale, sul tema “Dal teatro alla lirica al cinema hollywoodiano”, tra il pubblico e i protagonisti che hanno vissuto i grandi scenari dell’arte cinematografica in prima persona.

L’evento, che vede Ascoli penultima tappa nelle Marche, è stato presentato a Milano a febbraio, riscuotendo enorme successo.

Erano presenti a Milano da remoto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alla Cultura Chiara Biondi. In presenza c’era anche la consigliera comunale di Ascoli Francesca Pantaloni.

