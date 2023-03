ASCOLI PICENO – Continuano le attività del Circolo di Cultura Cinematografica “Don Mauro – Nel corso del tempo” presso la Sala della Comunità della Parrocchia dei Ss. Simone e Giuda, con la rassegna “Il gusto e il Giallo nel Cinema”.

Giovedì 16 marzo si darà spazio di nuovo al giallo con il secondo appuntamento di “Film con delitto”. Verrà proiettato il pluripremiato “Pani e Tulipani” (2000, 114’) (vincitore di ben 9 David di Donatello, 5 nastri d’Argento, 1 Globo d’Oro e 10 Ciak d’oro). Il film di Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, Marina Massironi e Antonio Catania, inizia con una gita turistica in pullman, durante la quale, Rosalba, casalinga di Pescara, viene dimenticata in un autogrill. Un po’ offesa, invece di aspettare che marito e figli vengano a riprenderla, decide di tonare da sola a casa. Si trova però su un auto diretta a Venezia, dove lei arriva per la prima volta e sente di voler rimanere. Mimmo, il marito, non sa come comportarsi, finché scopre che Costantino, un suo dipendente, è un appassionato di libri gialli e allora lo spedisce a Venezia con il compito di ritrovare la moglie…

Il film sarà abbinato ad un evento teatrale: infatti il Laboratorio Minimo Teatro presenterà “Tressette col morto”, una piece teatrale in cui tutti gli intervenuti, divisi in squadre, ricercheranno l’assassino: una sorta di “Cena con delitto al Cinema”..

La Rassegna “Il Gusto e il Giallo nel Cinema” proseguirà il 23 marzo dando spazio al Gusto con la proiezione di Un militare e mezzo (1960, 114’) di Steno con Aldo Fabrizi, Renato Rascel e Virna Lisi e, a seguire, degustazione di pasta.

Gran finale il 30 marzo con l’appuntamento di “Agatha Cristie Murder Eve” con un film a sorpresa per improvvisarsi investigatori, in compagnia dei “Sinceramente bugiardi”.

L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci, ma è possibile associarsi all’inizio di ogni serata (tessera annuale: 8 euro; giovani fino a 25 anni: 5 euro).

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.