ASCOLI PICENO – Ad un mese dalla finale della diciottesima edizione del “Festival della

Canzone Ascolana”, sono già numerosi gli autori e gli artisti iscritti,

mentre molti altri si sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano

e chiedono di poter partecipare.

La manifestazione, che coinvolge un sempre crescente numero di

appassionati, è diventata negli anni una delle più importanti rassegne

canore nazionali; ed in forte antitesi con altre che si sono involute, il

Festival ascolano è cresciuto a dismisura conquistando un’indiscussa

leadership nel suo settore.

In considerazione del sempre crescente numero delle richieste di

partecipazione, l’organizzatore Gabriele Brandozzi sta valutando anche

l’idea di realizzare due serate a partire dal 2024.

Per la serata finale di aprile saranno selezionate 10 canzoni, interpretate

sul palco del teatro Ventidio Basso da singoli cantanti e gruppi musicali.

Arduo sarà il compito della commissione esaminatrice presieduta dal

Direttore Artistico Giovanni Travaglini, che dovrà selezionare i brani

migliori tra un numero elevato di partecipanti.

Le iscrizioni si chiuderanno il 25 marzo 2023.

Come nelle passate edizioni verranno premiati i primi classificati del

concorso canoro e il miglior testo “Premio Bruno Ferretti” scelto da una

giuria di giornalisti. Durante la serata verrà assegnato anche il “Premio

Ivan Graziani”, ma diverse saranno le novità, con numerosi ospiti presenti

per un’edizione davvero speciale.

I biglietti per assistere alla serata finale del Festival 2023, in programma

sabato 15 aprile alle ore 21, sono disponibili presso la biglietteria del

teatro in Piazza del Popolo (Ascoli Piceno) e online attraverso Vivatichet e

Happyticket.

Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile

e scaricabile dal sito del festival della canzone ascolana:

www.festivaldellacanzoneascolana.it

