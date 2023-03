ASCOLI – Successo di partecipanti, nonostante le non buone condizioni meteo, per la manifestazione “Ascoli e le donne – Camminata letteraria” che ha coinvolto più di 100 persone di ogni età.

Si è trattato di una iniziativa organizzata da ASD Obiettivo Benessere Aps, col sostegno della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, che ha raccontato come è stata narrata la città di Ascoli attraverso la memoria di scrittori, viaggiatori e poeti facendo riferimento alle donne, visto che la manifestazione è stata organizzata in prossimità della Giornata internazionale della donna.

Le opere citate durante il percorso cittadini sono state davvero tante: la Raccolta “I colori delle donne 2002/2003” poesia “A Rita” di Danila Giorgi, Storie di Piazza” di Maria Gabriella Mazzocchi, “Come l’onda” di Bianca Maria Romano, “Un pugno d’erba” di Lea Ferranti, “L’acerba” di Cecco d’Ascoli, “Lettere alle suore e alle educande” di Francesco Antonio Marcucci, “Qui e altrove” di Bruna Castelli,

“Drammadre” di Giorgio Massi, “Le lunghe notti di Anna Alrutz” di Ilva Fabiani e “La pelle di gelida luna. Flavia Guiderocchi la fanciulla guerriero” di Rosanna Di Marco Liberi

La camminata letteraria dedicata alle donne, coordinata dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu, il cui via è stato dato dalla presidente della Commissione cultura del Comune di Ascoli Piceno Patrizia Petracci, ha fatto di nuovo centro dopo i riscontri positivi ottenuti nello scorso ottobre con una analoga iniziativa svoltasi sempre nella città delle cento torri.

Proprio l’abbinamento tra il camminare il città ed il leggere opere di vario genere è una delle novità che l’Asd Obiettivo Benessere Aps ha inserito nel proprio programma di attività dell’anno 2023.

Dopo Ascoli l’iniziativa sarà ripetuta nei prossimi mesi a San Benedetto e a Offida.

