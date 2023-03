ASCOLI PICENO – Prenderà il via il prossimo 24 marzo il Corso di formazione per volontari dei Beni Culturali Ecclesiastici, rivolto a coloro che intendono approfondire questo particolare settore della Realtà Ecclesiale al fine di diventarne attivi volontari. Esso è gestito dall’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Associazione di volontari ASCULUM 2000 e con il patrocinio della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici. Il corso, è finalizzato a garantire un’adeguata formazione dei volontari e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, fortemente caratterizzante il nostro territorio.

La prima parte dell’iter avrà carattere teorico e si svolgerà con il seguente calendario: venerdì 24 marzo 15.00/18.00, sabato 25 marzo 9.00/13.00 – 15.00/19.00, venerdì 21 aprile 15.00/19.00 e sabato 22 aprile 9.00/13.00 – 15.00/19.00, venerdì 19 maggio 15.00/19.00 e sabato 20 maggio 9.00/13.00 – 15.00/19.00, presso la Chiesa dei Sacconi in Piazza Bonfine ad Ascoli Piceno. Tra i temi oggetto di studio vi saranno la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali Ecclesiastici, l’iconografia e l’iconologia, i rapporti tra architettura e liturgia, oltre agli aspetti salienti della cultura storico-artistica locale e aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro della cultura, dedicheremo particolare attenzione allo studio del XVII e XVIII secolo i docenti saranno tutti esperti nelle varie discipline. Al termine delle lezioni la partecipazione di ogni iscritto ad uno stage della durata di almeno 40 ore da svolgersi presso le chiese di Ascoli Piceno e il Museo Diocesano all’interno dell’iniziativa “Progetto Chiese Aperte – Sulle Vie del Romanico Ascolano”. Le lezioni teorico-pratiche termineranno nel mese di maggio 2023.

Il corso è rivolto agli studenti delle superiori, in particolare di quelle scuole che hanno attivato specializzazioni nel il campo dell’arte e agli studenti delle facoltà di Architettura e Conservazione dei Beni Culturali. Al termine del corso, gli operatori riceveranno un attestato di frequenza valido, coloro che avranno preso parte ad almeno due terzi delle ore di lezione ed avranno effettuato almeno 40 ore di stage. Al corso potrà iscriversi chiunque sia interessato a diventare volontario per i Beni Culturali Ecclesiastici, senza limite di età o di curriculum scolastico. Il modulo di iscrizione debitamente compilato, potrà essere consegnato entro il 23 marzo 2023 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 – 13,00) presso la segreteria del corso, Piazza Arringo 10/C, Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa della Diocesi di Ascoli Piceno presso l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali sito in Piazza Arringo, 10 – 63100 ad Ascoli Piceno.

Tel. 0736 252883 E – mail: [email protected]

