FOLIGNANO – Lo sport al centro. Si apre una ricca stagione di eventi e appuntamenti a Folignano con lo sport in primo piano. Si parte sabato 18 e domenica 19 marzo. Il PalaRozzi sarà teatro delle gare regionali di Ginnastica ritmica, organizzate da ssd UispPiceno: 174 le iscrizioni per le categorie Gold e Silver. Tante le atlete, allieve di età compresa tra i 9 e 17 anni, e le società partecipanti da ogni parte delle Marche. Tra le altre anche le “Farfalle” della Ginnastica di Fabriano, campione d’Italia. Sabato (dalle 14 alle 19) si terrà la competizione a squadre e individuale, sarà l’ultima prova del campionato. Domenica (ore 8.30/13 e 14/19) solo individuale. Al termine delle giornate si svolgeranno le premiazioni.

Ma ci sono altri appuntamenti in programma: venerdì 24 marzo, dalle 15 alle 18, al PalaRozzi incontro di formazione “Badminton a scuola” per i docenti di scienze motorie delle scuole di primo e secondo grado delle province di Ascoli e Fermo. Il 6 e 7 aprile invece andrà in scena il primo “Memorial Emidio Chiappini”, torneo regionale di calcio a 5 per under 14 con palcoscenici il PalaRozzi, il campo di via Avellino e la struttura integrata di Piane di Morro. Il 14, 15 e 16 aprile si svolgerà un evento di Crossfit al PalaRozzi, mentre domenica 30 aprile, nel palazzetto dello sport e nella struttura di Piane di Morro, si terrà la “Final Four”, semifinali e finali regionali di volley, categoria under 14 femminile. «Folignano si apre agli eventi, promuovendo lo sport in tutto il comune – afferma il presidente del Consiglio con delega allo sport, Daniele Tonelli -. Vogliamo ritagliarci un posto di rilievo a livello regionale».

Folignano si dimostra culla pregiata per lo sport: oltre 500 bambini praticano un’attività sportiva, il PalaRozzi nell’ultimo anno ha visto svolgersi centinaia di gare con oltre 10 mila ore di utilizzo. E nell’ultimo periodo i folignanesi si mettono sotto i riflettori. Grandi sono i risultati raggiunti dai ragazzi delle scuole nel badminton, orienteering, duathlon, nella pallavolo, nel karate. Nel badminton folignanesi sono i campioni regionali, così come nell’orienteering. E bei risultati anche nella pallavolo e nel karate con successi a livello provinciale e regionale.

