ASCOLI PICENO- Una sconfitta di misura contro il Venezia che fa riflettere e stoppa l’Ascoli a quota 36 a sole tre lunghezze dai play out.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Mister Breda al termine della partita persa di misura contro i lagurani:“Il Venezia nel primo tempo ha usato l’ampiezza e siamo stati bravi a non farli ragionare, ma dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri. Abbiamo creato molto sulle palle inattive ma non siamo stati pericolosi. Senza trovare alibi e capri espiatori, bisogna continuare a lavorare, non basta quello che facciamo, dobbiamo mettere più intensità e brillantezza e ritrovare la voglia di cercare il risultato, dobbiamo essere più avvelenati e arrabbiati. Alternative al 4-3-1-2? Nella mia testa non resto ancorato a un solo modulo, in queste due settimane di sosta potremo vedere qualcosa di nuovo e di diverso”.

Post gara Eric Botteghin:”E’ vero, in occasione del gol del Venezia abbiamo commesso molti errori, devo rivedere bene le immagini per capire meglio. Sì, sono preoccupato perché dopo essere usciti da una situazione negativa, ora ci ritroviamo di nuovo in quella stessa situazione, dobbiamo guardare in faccia la realtà e reagire”.

Post gara Federico Dionisi:“Siamo mancati soprattutto nella consapevolezza che quando non si può vincere non si deve perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità, sappiamo che dobbiamo reagire, che dobbiamo dare e fare di più, non ci nascondiamo dietro a un dito, siamo consapevoli che oggi la partita avremmo dovuto vincerla. Il Venezia ha messo forse un pizzico di voglia in più e questo non possiamo accettarlo, ora c’è la sosta, dobbiamo abbassare la testa e lavorare, solo col lavoro ne usciamo fuori, siamo uomini prima che calciatori, ci ricompattiamo, siamo finiti in una zona di classifica da cui dobbiamo venire fuori, la classifica dice che siamo a tre punti dalla retrocessione. Sono certo che daremo l’anima per tirarci fuori da questa lotta. Se ci ritroviamo a lottare per la salvezza è per nostra colpa e per nostra responsabilità, ma abbattersi dopo questa sconfitta sarebbe un errore, dobbiamo rialzare la testa e cercare di migliorare”.

