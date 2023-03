APPIGNANO DEL TRONTO – Il 17 marzo, si è svolta ad Appignano del Tronto una Marcia della Pace in occasione del 162° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

L’iniziativa organizzata dalla scuola secondaria di Appignano del Tronto Ic Falcone e Borsellino, insieme al forum dei consigli comunali dei ragazzi, è stata molto importante per ripartire dopo due anni di pandemia anche con queste attività dei Consigli Comunali dei ragazzi che fanno incontrare alunni di più istituti.

Il CCR è uno strumento in mano ai ragazzi per esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità, permette loro di progettare di confrontarsi con le realtà locali, ma anche di affrontare tematiche importanti più globali, come ad esempio l’ambiente, la pace come in questa occasione.

Erano presenti i Consigli comunali dei ragazzi e i Sindaci Junior di Appignano del Tronto Beatrice Alessi, di Offida Valeria Pestana Ottavi, di Ascoli Piceno Giacomo Di Sabatino, di Montefiore dell’Aso Vagnozzi Samuele a rappresentare i propri istituti scolastici, accompagnati rispettivamente dalla Sindaca Sara Moreschini, Dal Sindaco Luigi Massa, dalla garante dei diritti dell’infanzia Dott.Ssa Di Nicola, dal vicesindaco Maurizi Tonino e dalla Consigliera di Cossignano Guidotti Rosella e la Dirigente scolastica Prof. Monica Grabioli.

La marcia si è svolta partendo dalla Scuola di Appignano, percorrendo via Roma fino al monumento ai caduti dove i Sindaci Junior insieme ai Sindaci e delegati, hanno deposto dei fiori, con il solenne “Silenzio” e “L’inno di Mameli” suonati dal Maestro Arsenio Sermarini del copro bandistico città di Appignano del Tronto.

La manifestazione è poi proseguita presso il teatro SALE dove i Sindaci Junior hanno parlato dell’importanza della Libertà, della democrazia e dei diritti di donne, uomini e bambini, primo fra tutti quello di vivere in pace. Una mattinata e emozionante e di crescita per ognuno di noi.

Alla fine gli alunni di Appignano hanno regalato a tutti i partecipanti una mattonella della pace realizzata durante dei laboratori scolastici.

Grazie di cuore a tutti gli alunni, gli insegnati e i partecipanti, e alla Prof, Assuntina Gaetano che ha organizzato e coordinato l’iniziativa.

