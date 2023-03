ASCOLI PICENO – Contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Pubblicato l’avviso sul portale comunale di Ascoli Piceno.

L’intervento posto in essere persegue l’obiettivo di attivare e/o potenziare azioni/servizi/interventi sociali e socio sanitari volti a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa figura un supporto nell’attività di cura e di assistenza del proprio familiare.

Destinatari degli interventi del presente avviso sono i caregiver familiari che assistono beneficiari in possesso della certificazione di disabilità come sotto specificato; I caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Requisiti:

Per accedere al contributo, il caregiver familiare richiedente deve assistere la persona che è in possesso del certificato che riconosce la condizione della disabilità gravissima rilasciato dalla Commissione Provinciale Sanitaria nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – FNA. Per disabilità gravissima si intende quella definita ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La persona assistita dal Caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima deve essere in vita alla data di presentazione della domanda;

La persona assistita dal Caregiver familiare deve essere residente in un comune dell’ATS XXII (la residenza del caregiver è ininfluente);

L’attività di assistenza deve essere prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta presso l’abitazione della persona assistita.

La domanda, redatta su apposito modello allegato A, e dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.