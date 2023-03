L’iniziativa viene realizzata grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno, Assessorato alle politiche sociali, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale

ASCOLI – Grazie alla collaborazione di ASD APS Obiettivo Benessere, U.S. Acli provinciale Aps e Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno, il 25 marzo (dalle 15,30) si svolgerà un corso gratuito di Nordic Walking riservato ad un massimo di 15 persone.

Per poter partecipare occorre prenotare al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa. Il programma del corso prevede il ritrovo nel parcheggio di via della tintura (dietro Eurospin – Zona industriale Marino del Tronto Ascoli Piceno) ed a seguire il via all’iniziativa.

La seconda lezione si svolgerà sabato 1 aprile alle 15.30, mentre le date delle lezioni di perfezionamento saranno comunicate successivamente.

Praticare Nordic Walking permettere di coinvolgere non solo gli arti inferiori, ma anche la parte superiore del corpo. Questo sport va praticato con appositi bastoncini (messi a disposizione gratuitamente dall’organizzazione). È un’attività particolarmente benefica anche da neofiti: la tecnica è semplice, non occorre un equipaggiamento impegnativo o costoso.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 marzo e saranno accettate fino ad un massimo di 15 persone.

L’iniziativa viene realizzata grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno, Assessorato alle politiche sociali, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.