ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 20 marzo, il Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, ha presieduto in Prefettura una riunione finalizzata a fare il punto della situazione e a programmare per tempo iniziative volte a fronteggiare, anche in questa provincia, le condizioni di criticità in relazione all’approvvigionamento della risorsa idrica, dovute all’andamento climatico stagionale, alla riduzione della portate delle sorgenti e alla crescente domanda idrica da parte dell’utenza.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia e del gestore idrico CIIP S.p.A., è emerso che le previsioni sull’approvvigionamento idrico per i prossimi mesi non sono confortanti e che ci sarà un’ulteriore riduzione della portata delle sorgenti rispetto agli anni 2021 e 2022.

Sulla scorta di questi elementi, il tavolo ha condiviso l’opportunità di intraprendere interventi coordinati per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell’acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali.

Il Prefetto, inoltre, richiamerà con apposita circolare l’attenzione di tutti i Sindaci della provincia sulla necessità di sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo consapevole della risorsa idrica. Ciò anche attraverso l’emanazione di precise disposizioni per scongiurare utilizzi impropri dell’acqua, limitandoli alle sole esigenze igienico-potabili.

Il Prefetto ha infine chiesto alla CIIP S.p.A. di fornire aggiornamenti costanti sulla evoluzione della situazione idrica della provincia.

