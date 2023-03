MONTALTO DELLE MARCHE – Circa un anno fa il Comune di Montalto delle Marche concretizzava la propria candidatura al bando “Attrattività dei Borghi” – linea di azione A del PNRR. Quella candidatura è poi risultata vincente e Montalto è stato scelto come Borgo Pilota per la Regione Marche, con il progetto dal titolo “METROBORGO MontaltoLab. Presidato di civiltà future”. E oggi che quel piano di trasformazione ed evoluzione del borgo comincia ad essere reale, il Comune di Montalto delle Marche vuole iniziare a dare anche un’identità visiva al progetto. Come? Con un concorso di idee con l’obiettivo di individuare uno studio di identità visiva per il “metroborgo”, che comunichi un nuovo immaginario di Montalto come borgo in trasformazione che si fa centro di nuove connessioni, flussi di informazioni e di scambio, coniugando i vantaggi degli ecosistemi metropolitani con la qualità di vita di un borgo.

Montalto delle Marche – grazie al lavoro dell’ufficio tecnico comunale, dell’Amministrazione comunale, dello studio di progettazione Marchingegno, dei partners coinvolti e grazie all’entusiasmo della cittadinanza montaltese – è protagonista di un piano di rigenerazione che porterà nell’area una radicale trasformazione urbana, sociale, culturale ed economica, da attuarsi entro il 2026. E il “metroborgo” si realizzerà nel potenziamento di servizi essenziali e coessenziali dando vita a nove cantieri di progetto che rispondono a nove linee di funzioni urbane. Inoltre, il piano sarà finalizzato al recupero di preziosi beni immobili del borgo, custodi di un immenso patrimonio immateriale che verrà tutelato, valorizzato e traghettato nel futuro con attività innovative e servizi d’eccellenza. A tal proposito, nel corso degli ultimi mesi si è proceduto all’acquisto di alcuni importanti palazzi storici, non ancora di proprietà comunale, per poterli riportare alla luce, valorizzarli e renderli disponibili per il “Metroborgo” che verrà. Si sono inoltre gettate le basi di tutte le progettualità, stabilite relazioni con partner e interlocutori pubblici e privati. Sono stati organizzati incontri sul territorio, anche in collaborazione con la CNA, per aggiornare la comunità circa le diverse opportunità per il sostegno all’impresa.

Se quindi Montalto un anno fa ha presentato un piano così ambizioso e articolato, oggi vuole dare “un volto” a quella trasformazione che attende l’intera comunità. L’idea è quella di coinvolgere creativi, agenzie o operatori del settore visivo che vogliano mettersi in gioco e presentare la propria proposta di brand, facendosi trasportare da quella stessa visione che ha ispirato il Comune di Montalto nel presentare la domanda di progetto.

I partecipanti avranno tempo fino alle ore 13 del 10 maggio 2023 per trasmettere i propri elaborati in forma anomima. Una Commissione tecnica di valutazione sceglierà le cinque proposte progettuali ritenute più meritevoli. E, dopo aver accolto anche il punto di vista della comunità montaltese, verrà decretato un progetto vincitore per il logo ufficiale di “METROBORGO” e per lo sviluppo del progetto di identità visiva e la realizzazione dei materiali di comunicazione che accompagneranno l’evolversi del progetto.

Per chi fosse interessato a partecipare o volesse approfondire, da questo link http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/20 è possibile scaricare il bando e trovare i dettagli, i requisiti e le tempistiche per prendere parte al concorso, oltre a tutte le informazioni sulla domanda.

“Confidiamo in un’ampia partecipazione di creativi da tutta Italia, con la speranza di poter scegliere tra numerose proposte appassionate e visionarie. E il coinvolgimento della popolazione montaltese aggiungerà al concorso un’umanità e un punto di vista irrinunciabile per un progetto di comunità come il nostro”, conclude Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche

