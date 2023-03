ASCOLI PICENO – “Apprendiamo con soddisfazione l’intenzione della commissaria straordinaria dell’AST Ascoli Piceno Vania Carignani di affidare gli incarichi dirigenziali ai medici dell’AST 5, bloccati da anni, come richiesto dalla Cimo. La nomina del responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Interventistica può rappresentare solo un primo passo, ma deve essere necessariamente seguito dall’attribuzione di tutti i 24 incarichi gestionali rimanenti e di tutti gli incarichi professionali cui hanno diritto i medici con più di 5 anni di anzianità», dichiara Andrea Piccinini, Segretario regionale CIMO Marche, rispondendo alla replica dell’AST al comunicato della CIMO sulla paralisi delle carriere dei medici.

«Ringraziamo la dottoressa Carignani per aver convocato, su sollecitazione della CIMO, le organizzazioni sindacali sul tema, sperando in un incontro proficuo – aggiunge Piccinini -. CIMO continuerà a vigilare sul rispetto della normativa contrattuale da parte dell’Azienda e non accetterà ulteriori ritardi nell’affidamento degli incarichi».

