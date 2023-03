Una sosta che arriva in un momento ottimale per l’Ascoli che ha perso lo smalto e dopo tre sconfitte consecutive cerca di rialzare la china, prossimo appuntamento in campo il primo aprile al “Del Duca” contro il Brescia.

ASCOLI PICENO – Una settimana di impegni nazionali e sosta quindi per il campionato di serie B.

Una sosta che arriva in un momento ottimale per l’Ascoli che ha perso lo smalto e dopo tre sconfitte consecutive cerca di rialzare la china, prossimo appuntamento in campo il primo aprile al “Del Duca” contro il Brescia. Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari assunti in occasione di Ascoli-Venezia, ha inserito nell’elenco diffidati Marsura, che va ad aggiungersi a Botteghin, Caligara, Dionisi, Eramo, Forte e Quaranta.

Nella giornata di ieri doppia seduta di allenamento per i bianconeri al Picchio Village: in mattinata la squadra è stata impegnata in mobilità e frequenza, attivazione tecnica, lavoro atletico di potenza aerobica e partita a metà campo; nel pomeriggio Mister Breda ha diretto una seduta tattica, facendo svolgere al gruppo anche partite a tema 10 vs 6 e una partita finale a tre quarti di campo. Oggi in programma un allenamento alle ore 15 allo stadio a porte chiuse.

Con l’arrivo della Primavera sono tornate le visite guidate delle scuole al Picchio Village: circa 150 alunni dell’ISC Don Giussani Infanzia di Monticelli e dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Ascoli Piceno hanno fatto visita alla squadra bianconera in occasione della seduta di allenamento.

Gli alunni, dopo aver preso posto sul campo sintetico, si sono intrattenuti con Federico Dionisi ed Eric Botteghin: tante le curiosità dei bambini, dal tipo di alimentazione seguita dalla squadra al comportamento di un professionista a seguito di un torto arbitrale.

I bianconeri hanno consegnato ai bambini penne e quaderni e si sono prestati per foto e autografi prima di scendere in campo per l’allenamento. Acclamato a gran voce Picus, che ha catturato l’attenzione soprattutto dei più piccoli. La seconda parte della mattinata ha visto i circa 150 alunni assiepati sulla tribuna del centro sportivo ad assistere all’allenamento della prima squadra. Cori da stadio sulle note di “Picchio is on fire” e “Forza Picchio facci un gol” all’indirizzo dei bianconeri.

Gli alunni hanno ricevuto un tagliando che può essere convertito all’Ascoli Store in un biglietto gratuito per assistere ad Ascoli-Brescia del prossimo 1° aprile.

