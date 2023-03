Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per le attività lavorative sia per la circolazione stradale durante l’esecuzione dei lavori, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale

ASCOLI PICENO – Si apre un importante cantiere a Villa Sant’Antonio per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici. L’Amministrazione comunale di Ascoli, infatti, sta portando avanti diverse opere nelle frazioni ascolane, in un’ottica complessiva di valorizzazione e riqualificazione di tutta la città. In questa circostanza, a essere oggetto di intervento sarà la via Ancaranese, nella frazione di Villa Sant’Antonio.

Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per le attività lavorative sia per la circolazione stradale durante l’esecuzione dei lavori, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale con la quale vengono regolati traffico e sosta.

Nello specifico, a partire da lunedì 27 marzo, con orario 0-24 e per i tratti di volta in volta interessati alle opere e fino al termine delle esigenze, in via Ancaranese viene istituito il senso unico di marcia con direzione sud-nord per i lavori da eseguire sul tratto che va dalla SR 4 fino all’accesso al supermercato “Lidl”, con divieto di accesso e obbligo di andare dritto sulla SR 4 all’intersezione con via Ancaranese; viene, inoltre, disposto il parziale restringimento della carreggiata stradale al lato est, garantendo una larghezza non inferiore a 5,60 metri, per i lavori da eseguire nel tratto che va dal supermercato fino alla rotatoria con via del Commercio.

