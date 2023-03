Ad Ascoli, l’appuntamento è invece previsto per venerdì 14 aprile alle ore 9.30 in piazza Roma. Nell’occasione verrà deposta una corona d’alloro sul monumento ai caduti

ASCOLI PICENO – Nella giornata odierna, sabato 25 marzo, si celebrano i 100 anni della fondazione dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro. Alla cerimonia a Roma, presso l’Altare della Patria, hanno presenziato il presidente della Federazione provinciale di Ascoli del Nastro Azzurro, nonché consigliere comunale, dott. Mario Tacchini, in rappresentanza del Comune di Ascoli, e il dott. Marco Teodori per la Provincia di Ascoli, con i rispettivi gonfaloni.

Ad Ascoli, l’appuntamento è invece previsto per venerdì 14 aprile alle ore 9.30 in piazza Roma. Nell’occasione verrà deposta una corona d’alloro sul monumento ai caduti. A seguire alle ore 10.00 si svolgerà la Santa Messa in Cattedrale, presieduta da Monsignor Gianpiero Palmieri, Vescovo di Ascoli. A seguire, alle ore 11.15, le celebrazioni si sposteranno alla Sala Della Vittoria della Pinacoteca Civica, a Palazzo Arengo, per la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza onoraria al milite ignoto” per la e consegna dell’“Emblema araldico del Nastro Azzurro” al sindaco e al presidente della Provincia.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.