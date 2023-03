SPINETOLI – Nel pomeriggio del 24 marzo è stata inaugurata la biblioteca inclusiva intitolata “Cesare Forlini”, che sarà gestita dai ragazzi del Cdis.

La biblioteca è stata allestita nell’edificio che ospita il Centro Diurno di Integrazione Sociale a Pagliare, in via dell’Economia.

“Un progetto in cui abbiamo creduto per un duplice motivo: – spiega l’Assessore Germana Gagliardi – il coinvolgimento attivo dei ragazzi del Centro e per ridare vita ai libri della biblioteca comunale. Questo nuovo spazio è a disposizione della comunità per leggere, studiare, organizzare e assistere a presentazione di libri, fare formazione e molto ancora. Sarà un bel punto d’incontro per tutta la Vallata”.

La responsabile del Cdis, Tiziana Del Giovane, ci tiene a sottolineare come l’apertura della biblioteca rappresenti una possibilità ulteriore di inclusione per gli ospiti del centro e che nel contempo soddisfi i bisogni formativi di tutta la comunità.

All’inaugurazione sono intervenuti il deputato Augusto Curti e la consigliera regionale Anna Casini.

“La lettura aiuta a creare un mondo più bello”, ha commentato il parroco Don Basilio.

Il Sindaco Alessandro Luciani ha ringraziato il Laboratorio Trama e l’azienda ATF per le forniture.

“Questa biblioteca promuove l’integrazione e l’inclusione – conclude il Primo Cittadino – è uno spazio polifunzionale per la comunità, un bene pubblico di tutti. Grazie al contributo del Bim Tronto, lo spazio è dotato anche di postazioni multimediali. La nuova biblioteca sarà un luogo di promozione della lettura e di tutti quei servizi che permettano l’accesso alla conoscenza”.

