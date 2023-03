Il presidente, Dino Latini, invita tutti a partecipare alla diretta della seduta per la giornata in memoria del medico marchigiano

REGIONE MARCHE – Da segnalare un’iniziativa da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

Per celebrare la giornata in memoria del medico marchigiano Carlo Urbani, lunedì 27 marzo, dalle 10 alle 12, avrà luogo una seduta aperta del Consiglio Regionale, cui il presidente, Dino Latini, invita tutti a partecipare attraverso la diretta della seduta.

Ricordiamo che la giornata in memoria di Carlo Urbani è stata istituita dalla legge regionale del 3 agosto 2020 n. 42, che promuove “la conoscenza e la divulgazione dell’opera e della vita del medico marchigiano Carlo Urbani, quale figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla diffusione delle pandemie, della solidarietà internazionale in campo sanitario” e che l’obiettivo principale di questa giornata in sua memoria è quello di “ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico” attraverso l’organizzazione di “iniziative e incontri che, partendo dalla memoria della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui temi che ne hanno caratterizzato la vita”.

link di collegamento alla diretta è Ilalla diretta è https://youtube.com/live/AuFcz8kBkbw

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.