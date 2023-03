ASCOLI PICENO – Un pubblico di quasi seicento persone ha assistito sabato sera all’interno del teatro Ventidio Basso alla serata–evento Ascoli e il cinema, promossa da Confartigianato Imprese Macerata- Ascoli Piceno -Fermo per ricordare le pellicole più note girate nel capoluogo piceno.

Un appuntamento che ha acceso un faro sul rapporto tra la Settima Arte e la Città delle Cento Torri. Tra contributi, filmati, testimoniante e curiosità, sono stati protagonisti stilisti, sarti e orafi dell’Associazione, che hanno abbinato a ciascuna pellicola girata ad Ascoli Piceno la ricostruzione dei costumi dei personaggi principali.

Così, hanno sfilato abiti tratti dai film Alfredo Alfredo, I delfini, Il grande Blek, L’ombra del giorno e Serafino – ma anche da alcune storie d’amore indimenticabili come Love Story, Romeo & Giulietta, Titanic e Il Cacciatore, accompagnati da immagini, coreografie, sonorità e informazioni relative ai film ascolani. Gli artigiani, nel far rivivere sul palco i fasti dei miti in celluloide, hanno ricreato inoltre l’iconico abito di Rose di Titanic, oltre ad un raffinato outfit femminile concepito dalla costumista Katia Mancini dedicato nelle fogge e nei decori ad Ascoli e alla Quintana.

Una scaletta nutrita che ha ospitato i virtuosismi vocali di Antonella Ruggiero, la chitarra classica di Lorenzo Iacobini, la melodia di Carl Fanini, l’ugola di Giorgia Cordoni, il temperamento lirico di Roberto Cruciani, la malinconia in note del pianista Massimo De Angelis, la simpatia canora di Mirko Albanesi: ognuno portatore di un pezzo importante di cinema in musica. E poi il tributo al maestro Ennio Morricone da parte dell’Orchestra di Fiati di Offida diretta dal maestro Eldo Zazzetti; i brani della colonna sonora del primo film del regista Piccioni, presente all’evento con il critico Gino Scatasta, ricordati da Gian Marco Carroccia: da “Un’avventura” a “Io vivrò (senza te)” sino a “Nel cuore nell’anima”. E ancora, il valzer di Nino Rota tratto dal “Gattopardo” di Luchino Visconti, ricreato per l’occasione dall’Accademia Danze Ottocentesche e il premio consegnato al fotografo del cinema italiano Giuseppe Di Caro, da 18 anni obiettivo dei “David Di Donatello”. Il tutto impreziosito dal corpo di ballo “Luci sulla Danza” e le coreografie di Lucilla Seghetti.

“Il cinema è un’arte particolarmente significativa per il mondo della moda – le parole di Francesca Bracalenti e Natascia Troli, Presidente Interprovinciale dei Sarti e Vicepresidente Interprovinciale Confartigianato -. Il Grande Schermo immortala da sempre gli usi ma anche i costumi di ogni epoca, rendendoli eterni. Durante la magnifica serata del Ventidio Basso, abbiamo avuto l’occasione di ripercorrere alcune delle tappe salienti della storia della Settima Arte e abbiamo visto quanto le bellezze scenografiche di Ascoli Piceno abbiano ispirato i costumisti del cinema”.

Gli stilisti che hanno partecipato sono: Marta “Jane” Alesiani; Francesca Bracalenti (Dolcevita Designer), Roberto Bruni (Deon Collection), Carla Eusebi, Paolo Lambertucci (Sartoria Sammarco), Ivana Maiolati, Catia Mancini, Giovanna Nicolai, Pelletteria Valentino Orlandi e Maglificio Pamira. Le realizzazioni orafe sono di Massimo Ripa e Giuseppe Verdenelli, che hanno impreziosito i costumi con le loro creazioni originali. Un ringraziamento anche a Maria Rita Guerrieri che ha curato il look del conduttore Filippo Ferretti e AP EVENTS per l’animazione social durante lo spettacolo.

La manifestazione, resa possibile dalla collaborazione intessuta con Bim Tronto, l’Arengo, la Regione e la Camera di Commercio, ha ottenuto il contributo del Ministero alla Cultura.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.