ANCONA – Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, organizza il primo PID-LAB, avvio di un di un ciclo di laboratori grazie a cui le imprese potranno fare esperienza diretta delle tecnologie 4.0.

Il primo appuntamento, dal titolo “L’Intelligenza Artificiale a misura di PMI”, si terrà il prossimo 4 aprile, a partire dalle ore 10: sarà presentato lo stato dell’arte delle tecnologie AI e le loro applicazioni più diffuse in settori come il sistema moda, l’agroalimentare, salute e industria. Il laboratorio comprenderà l’incontro con casi di applicazioni pratiche e attività dimostrative delle soluzioni tecnologiche presentate. Saranno inoltre presentati i servizi e le opportunità offerti alle PMI marchigiane dall’EDIH4Marche, il nuovo Digital Innovation Hub europeo attivo nel nostro territorio , in particolare rispetto alla fase “Test before Invest”. L’evento si svolgerà in presenza presso il cLab, (Edificio 5 quota 155) del Polo Monte Dago, Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche, Ancona. Il laboratorio sarà riservato ad un massimo di 60 partecipanti, al fine garantire un elevato grado di interazione. La partecipazione è gratuita, è possibile registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pid-lab-lintelligenza-artificiale-a-misura-di-pmi-576977403947 PROGRAMMA: 04 aprile 2023, ore 10.00 – 13.00Saluti istituzionali Gino Sabatini, Presidente, Camera di Commercio delle Marche

Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore, Università Politecnica delle Marche

Antonio Romeo, Direttore, DINTEC e Coordinamento nazionale dei PID Introduzione e moderazione del PID-LAB: Prof. Donato Iacobucci, Università Politecnica delle Marche 1^ parte – Inquadramento teorico e applicazioni pratiche dell’IA Prof. Adriano Mancini, Università Politecnica delle Marche, “L’intelligenza artificiale a misura di PMI”

Testimonianze di ricercatori su specifiche applicazioni di IA per i settori: Industria, Agricoltura, Salute e benessere, Moda

Testimonianze di ricerca applicata: AIDAPT (spin-off Universitario) e Deepreality (start-up innovativa)

Francesco Angeletti, Project Coordinator EDIH4Marche, “I nuovi servizi e le opportunità offerti dal Digital Innovation Hub europeo” 2^ parte: Dimostrazione pratica delle tecnologie e networking Sarà allestita un’area esperienziale composta da 6 corner in cui le imprese potranno visionare e interagire direttamente con le soluzioni illustrate dai ricercatori e dagli spin-off nel corso della presentazione. Al termine dell’evento sarà offerto un light buffet con un momento di networking tra i partecipanti. La partecipazione è gratuita, è possibile registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pid-lab-lintelligenza-artificiale-a-misura-di-pmi-576977403947 Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale a: [email protected]

Il 31 marzo la Camera di Commercio delle Marche organizza, nell’ambito dei progetti del Punto impresa digitale (PID) e di Eccellenze in digitale (EiD), e in collaborazione con l’agenzia ICE, le aziende specialI TECNE, LINFA e LINEA, e la rete EEN un webinar dedicato all’e-commerce e ai marketplace come opportunità per l’export , con un focus sulle misure di sostegno all’internazionalizzazione digitale.

L’evento si terrà in modalità digitale, attraverso la piattaforma Google Meet, il prossimo 31 marzo dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Le iscrizioni sono gratuite è possibile iscriversi all’evento tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-e-commerce-e-marketplace-opportunita-ice-per-lexport-digitale-589459748977

PROGRAMMA

Saluti introduttivi e presentazione servizi Punto impresa digitale

Interviene – dott.ssa Chiara Poli, Pid Marche, progetto Eccellenze in digitale: E-commerce e il mercato in dati;

Il commercio elettronico, tipologie di transazioni e operazioni online;

Come orientarsi tra e-commerce, social commerce e marketplace;

E-commerce vs Marketplace: caratteristiche, vantaggi e tecnologie;

Nuove frontiere della vendita online: realtà virtuale e i metaversi;

Interviene: dott.ssa Vera Karamyshava, ICE Presentazione generale ICE

Presentazione servizi ICE per l’export digitale

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.