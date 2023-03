ASCOLI – Dopo il grande successo dei tre appuntamenti svolti nel 2022, si svolgerà giovedì 30 marzo

alle ore 18 l’ultimo seminario del progetto “A più mani” organizzato dalla Cooperativa Aquerò Città

Progetti 2 Soc. Coop Sociale Arl grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Gli incontri

sono stati fino ad ora tre e sono stati tenuti da autori e personalità di rilevanza nazionale, il Professor

Gustavo Pietropolli Chramet, lo scrittore Fabio Geda e il presidente di Agevolando Federico Zullo,

esperti del tema che verrà trattato, ossia “I minori e le famiglie vulnerabili: il ruolo e gli interventi

della comunità educante”.

Ezio Aceti, psicologo e scrittore sarà protagonista del quarto ed ultimo seminario dedicato alla

comunità educante. L’autore si occupa da sempre di educazione e psicologia infantile ed

adolescenziale.

Aceti lavora come consulente psicopedagogico per il Comune di Milano e per altri numerosi comuni

appartenenti alle provincie di Milano, Lecco e Como. È stato direttore di un centro di Formazione

professionale e coordinatore scientifico in centri per disabili gravi e di sportelli di ascolto psico-

pedagogici nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti e

coordina il gruppo di psicologi titolari di sportelli. Ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze

religiose e da diversi anni si occupa di formazione come conferenziere per insegnanti, enti,

associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).

Ha fondato l’associazione Parvus con altri psicologici che si occupa di terapie infantili e supporto alla

genitorialità.

È autore di numerosi volumi di pedagogia, tra cui: “I linguaggi del corpo. Per un rapporto armonioso

con sé e con gli altri” (2007); “Genitori si può fare” (2011); “La bellezza di crescere” (2021).

L’incontro, aperto alla cittadinanza e a tutta la comunità educante, si svolgerà presso Bottega del

Terzo Settore, ad Ascoli Piceno in Corso Trento e Trieste, giovedì 30 marzo alle ore 18.00 ma sarà

fruibile anche on-line ed è possibile iscriversi accedendo al link https://bit.ly/3s5HfOD oppure

scrivendo a [email protected] (per informazioni 3515319962).

Il progetto “A più mani” è stato presentato dalla Cooperativa Aquerò Città Progetti 2 Soc. Coop

Sociale Arl, in risposta all’ Avviso “Comunità Educanti” della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli

Piceno nell’ambito del Piano Pluriennale 2020/22. Il progetto ha avuto durata 12 mesi e si è

formalmente concluso nel dicembre 2022, ma prosegue con le sue attività amplificando pertanto la

portata dei risultati ottenuti.

Il progetto “A più mani” si è posto l’obiettivo di generare risposte concrete alla complessità e alla

multidimensionalità dei bisogni educativi, facilitando la costruzione e il potenziamento della

comunità educante promuovendo l’attivazione delle risorse e delle potenzialità del territorio.

Destinatari diretti della proposta sono stati tutti gli attori che compongono la comunità educante

del territorio urbano di Ascoli Piceno e ATS XII e collinare e montano di Castignano, Rotella e

Montalto M. e ATS XXIII, che, dalle buone pratiche messe in campo per la realizzazione del

progetto, traggono vantaggio e beneficio.

Obiettivo specifico è stato pertanto, aumentare l’efficacia dei percorsi formativi degli interventi

assistenziali e di presa in carico dei minori e delle famiglie, strutturando un strutturando un

curricolo educativo, inteso come sistema coordinato di interventi integrati promossi sul territorio,

da istituzioni pubbliche, scuola, terzo settore e famiglie da attivare attraverso la costruzione di

percorsi educativi personalizzati e individualizzati per ciascun minore.

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi è stato il ruolo dei partner co-attuatori coinvolti

assieme agli ISC già citati: gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) 22 di Ascoli Piceno e 23 della Vallata del

Tronto, l’ASUR AV 5 e l’Ass. TAGHBA – Insieme per accogliere.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.