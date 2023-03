In occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia, martedì 28 marzo, il teatro Ventidio Basso ha ospitato con replica la rappresentazione teatrale che ha ripercorso la vita di Emanuela Loi, una dei poliziotti morti nella strage di via D’Amelio.

ASCOLI PICENO – Grande successo e commozione al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno martedì 28 marzo, in occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia, dove è andata in scena la rappresentazione teatrale “Io, Emanuela – Agente della scorta di Paolo Borsellino” , tratta dall’omonimo romanzo di Annalisa Strada, interpretata da Laura Mantovi, per la regia di Sara Poli.

Uno spettacolo che ha ripercorso la vita di Emanuela Loi per ricordare sia il 31° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo e i poliziotti incaricati della loro tutela, Antonio Antonio Montinaro, Rocco Dicilio, Vito Schifani, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, sia il 30° anniversario delle stragi che il folle delirio di onnipotenza di “cosa nostra” fece a Firenze, Roma e Milano.

La rappresentazione racconta la storia di “due sorelle, unite da un sogno, divise dal destino”. Una vita, quella di Emanuela, con la voglia di fare il proprio dovere, nella strada che si è scelta, anche se spesso, dolorosamente, la malinconia pervade lo spirito e la voglia di tornare indietro.

Lo spettacolo è andato in scena sia la mattina, quando più di 600 studenti, provenienti dalle scuole di tutta la provincia, hanno assistito e partecipato con grande entusiasmo e continui applausi, sia la sera alla presenza, oltre che di un folto pubblico, anche di autorità civili, militari e religiose.

