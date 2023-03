ASCOLI PICENO – Palazzo dei Capitani si è illuminato di giallo nella serata di martedì 28 marzo, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sull’endometriosi. Il Comune di Ascoli ha infatti aderito all’appello di ALICE, l’associazione che ha promosso la quarta edizione della call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”. L’obiettivo è accendere i riflettori su una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta e aiutare le pazienti ad uscire dal buio e dal silenzio che le circonda. Gli enti locali e le pubbliche amministrazioni hanno così illuminato di giallo, colore simbolo della malattia, un edificio simbolico e nel caso di Ascoli la scelta è caduta su Palazzo dei Capitani. Dell’endometriosi, che colpisce una donna su dieci, non si conoscono le cause e non esistono cure definitive. Ad oggi si stima che in Italia siano affette da tale malattia più di 3 milioni di persone e, inoltre, si registra un ritardo diagnostico che oscilla tra i 7 e i 10 anni.

