MONTALTO DELLE MARCHE – A Montalto delle Marche sono partiti i lavori dei cantieri finanziati nell’ambito del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR), destinati ai territori colpiti dal sisma.

Il finanziamento ammonta a 1milione 185mila euro, e i fondi sono stati destinati dall’Amministrazione Comunale a progetti per Montalto capoluogo e per le frazioni di Porchia e Patrignone. I progetti riguardano la rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici e il miglioramento delle strade comunali, con l’obiettivo di aumentare la qualità di vita di cittadini e visitatori e favorire il più possibile l’accoglienza e l’inclusività.

“Questi interventi fanno parte di un piano complessivo di rigenerazione urbana ancora più ampio che abbiamo programmato e che intendiamo realizzare per il nostro territorio, in sinergia con altre azioni già avviate, dichiara il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi. Continua quindi il processo di adeguamento e ammodernamento di Montalto, dal centro storico alle frazioni, fino ad ogni angolo della Città.”, conclude il sindaco.

Nello specifico, sono già in corso i lavori nel centro storico di Montalto, con due importanti interventi dal titolo “RiNascere Insieme | Terra sistina”: uno a favore dei più piccoli, con il recupero e la riqualificazione dell’area bambinopoli, e l’altro intervento che interessa la progettazione di un ascensore che collegherà uno spazio per la sosta delle macchine al centro storico, con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e agevolare per tutti il raggiungimento del centro città.

Per quanto riguarda Porchia, grazie al progetto dal nome “RiNascere insieme | RiVivere Porchia”, la frazione sarà interessata dal rifacimento e riammodernamento della Piazza, che sarà poi anche collegata con una nuova area verde, al fine di rendere quei luoghi di comunità all’aperto il più possibile accoglienti e ospitali.

A Patrignone, invece, – nell’ambito del progetto “RiNascere insieme | RespirAMI” – sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area verde a corredo della quale sarà previsto un orto aromatico, una pergola per poter trascorrere del tempo insieme in convivialità, con la possibilità di fare anche barbecue, e creare quindi le condizioni ideali per vivere al meglio quegli spazi comuni.

Sono poi previsti anche altri cantieri, questa volta a favore della mobilità urbana, e sempre finanziati attraverso fondi PNC.

“Ri-percorrere Montalto” è il nome del macro progetto sulla viabilità, che comprende interventi di ristrutturazione, adeguamento, miglioramento tecnico e funzionale per la viabilità rurale sulle strade comunali Lugugnano, Maliscia e dell’Annunziata (a Porchia), e sulle strade comunali di Via della Scuola, Viale dei Tigli e l’accesso al circolo tennis “Salice” (a Montalto “capoluogo”).

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.