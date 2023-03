E’ possibile assistere in diretta streaming, cliccando sul link riportato nella pagina del sito comunale che sarà attivo pochi minuti prima l’inizio della seduta

ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale è convocato per martedì 4 aprile 2023, alle ore 15, a palazzo dei Capitani in seduta ordinaria e in 1ª convocazione.

E’ possibile assistere in diretta streaming, cliccando sul link riportato nella pagina del sito comunale che sarà attivo pochi minuti prima l’inizio della seduta.

Per consultare l’ordine del giorno cliccare qui:

