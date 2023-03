Il libro affronta le tematiche legate alla valorizzazione dei Borghi ponendosi in modo provocatorio “contro” proprio per sollecitare una presa di posizione costruttiva

ASCOLI PICENO – Lunedì 3 aprile, presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani alle ore 15,30, si terrà la presentazione del libro “Contro i Borghi. Il Belpaese che dimentica i paesi”, a cura di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio De Rossi.

Il libro affronta le tematiche legate alla valorizzazione dei Borghi ponendosi in modo provocatorio “contro” proprio per sollecitare una presa di posizione costruttiva dalla quale scaturisca una visione rivisitata dei nostri paesi che ponga al centro la loro funzione propulsiva. Non “Borghi”, quindi, nella loro accezione comune e un po’ usurata di luoghi del turismo gastronomico o della quiete, ma “paesi” come realtà dinamiche che si riappropriano della loro identità sociale, umana e culturale sviluppando una rete di servizi e relazioni sul territorio. Sarà quindi un’occasione per parlare del paesaggio, dell’ambiente ed in particolare proprio del nostro territorio, data la presenza di interlocutori importanti a cui ne è affidato il governo. L’incontro sarà moderato da Alessandra Stipa, presidente FAI Marche, organizzatore dell’evento insieme alla Commissione del Paesaggio dell’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno rappresentata da Adele Caucci.

Sarà presente uno degli autori, il prof. Antonio De Rossi, docente al Politecnico di Torino. Il programma prevede la partecipazione del sindaco Marco Fioravanti, della presidente dell’ordine degli Architetti di Ascoli Paola Amabili. Ci saranno anche Guido Castelli, commissario straordinario per la Ricostruzione, Massimo Sargolini, direttore Scuola di Architettura Unicam, Giovanni Issini, soprintendente Marche Sud. Parteciperà al convegno la vicepresidente nazionale del FAI, Ilaria Borletti Buitoni.

