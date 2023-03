Per la partecipazione, per informazioni e per chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927

ASCOLI PICENO – Lunedì 3 aprile alle 16 prenderanno il via lezioni partite libere di burraco presso la sede del Circolo Acli Tofare in via Oristano (angolo via Napoli) ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Acli Centro socio culturale Tofare, dalle Acli provinciali, dall’U.S. Acli provinciale e dal Comune di Ascoli Piceno (progetto “Alleniamo la memoria”) ed è a partecipazione gratuita.

“Il burraco – dicono i promotori del progetto – oltre ad essere un gioco divertente, è una attività che aiuta la mente a mantenersi giovane ed un valido ausilio per migliorare le caratteristiche della personalità”.

Le lezioni si svolgeranno poi il 17 e 24 aprile, l’8, 15 e 22 maggio sempre dalle 16 alle 18.

Per la partecipazione, per informazioni e per chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.