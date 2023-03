ASCOLI PICENO – Il Motoclub 100 Torri Ascoli Piceno si occupa di Motociclismo fuoristrada nel territorio Marche/Abruzzo dal 2005.

Si tratta di una Associazione Sportiva Dilettantistica federata FMI, riconosciuta dal CONI, che si pone come obiettivo l’aggregazione di ragazzi ed adulti con la passione delle moto e dei motori, sia in ambito “ON” che “OFF” road con finalità sportive, turistiche e ludiche.

Nel 2023, con il rinnovo del Consiglio Direttivo, si è inaugurato un anno ricco di eventi. In ambito sportivo è presente una squadra di 12 piloti che competeranno a livello regionale nel campionato di Enduro Marche ed a livello italiano nel campionato di Moto-Rally. Sabato 25 marzo sono state consegnate le divise ufficiali agli agonisti che gareggeranno con i colori ascolani del MC 100 Torri.

Il calendario di eventi stradali prevede escursioni nel territorio ascolano ed abruzzese con finalità turistiche, ludiche e gastronomiche. La collaborazione con altri Motoclub permetterà di ospitare ad Ascoli Piceno motociclisti provenienti da diverse regioni e promuovere così il nostro territorio a tavola ed in cantina oltre che su strada. Sono previsti eventi in fuoristrada, su strade bianche e sterrate, adatti ai bicilindrici, per sensibilizzare la conoscenza del territorio, la sua geografia e lo spirito di aggregazione.

L’attuale Consiglio direttivo è così composto: Presidente: Franz Xaver Boessl, vicepresidente: Ugo Paolini, segretario: Raffaele Organtini. Consiglieri: Marco Sciamanna, Paolo Moretti, Davide Falconi, Davide Nardinocchi. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina Instagram: mc100torriascolipiceno