La gara valida per la 31^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 1 aprile, alle ore 14 al Del Duca di Ascoli Piceno.

ASCOLI PICENO- I bianconeri si preparano alla sfida contro il Brescia. Nel pomeriggio di ieri hanno disputato un test di allenamento con la Primavera allo stadio. La gara valida per la 31^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 1 aprile, alle ore 14 al Del Duca di Ascoli Piceno.

Ad arbitrare il match sarà Daniele Paterna di Teramo Gli Assistenti sono Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Francesco Cortese di quella di Palermo. Quarto Ufficiale Filippo Giaccaglia di Jesi. Al VAR Luca Pairetto di Nichelino, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

Sempre da valutare Bellusci e Ciciretti, come riportato dalla società è tornato a lavorare in gruppo il centrocampista Eddy Gnahorè. Breda dovrà cercare di conquistare una vittoria dopo le tre sconfitte consecutive per non scendere nella zona calda della classifica.



Brescia in condizioni ormai disperate, fanalino di coda con 28 punti conquistati ma a soli 5 punti dalla zona play out, tenterà im tutti i modi di portare a casa i tre punti che permetterebbero alle rondinellei di avvicinarsi alla zona play out, ultima spiaggia per non iniziare a pensare all’incubo serie C. In base a quanto riportato da Bresciaoggi: Andrea Cistana e Giacomo Olzer non dovrebbero essere della partita. In settimana test conqiunto con l’Offanenghese, Reuven Niemeijer ha siglato una tripletta.

La Lega Serie B scende in campo al fianco di tutte le persone con Disturbo dello Spettro Autistico e lo fa in occasione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” che si celebra il 2 aprile. Durante la 31^ giornata della Serie BKT, nel corso dei cerimoniali pregara, i calciatori saranno accompagnati nell’ingresso in campo da bambini affetti da autismo per diffondere un messaggio di inclusione sociale e di coinvolgimento sul tema, come anche dichiarato dal presidente della Lega B Mauro Balata:

“Abbiamo voluto essere parte integrante di un’iniziativa che richiama l’attenzione su tutti quei bambini e ragazzi che presentano sintomatologie complesse da trattare sia clinicamente sia all’interno del contesto familiare, ma anche in ambito sociale. In quest’ottica, sosteniamo con forza il ruolo del calcio come straordinario veicolo di inclusione, un mondo in cui è possibile sentirsi accolti all’interno di un gruppo, crescendo emotivamente e ampliando i propri orizzonti relazionali”.



Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo intende richiamare l’attenzione sui diritti di coloro che sono affetti da tale condizione che coinvolge il neurosviluppo, manifestandosi già in tenera età attraverso la compromissione dell’interazione sociale e conseguenti deficit comunicativi, provocando inoltre ristrettezza d’interessi e comportamenti ripetitivi.



Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.