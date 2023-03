ASCOLI PICENO – Si scaldano i motori per la 12° “Rievocazione storica del Circuito del Piceno” – Trofeo Giovannino Clementi, che si terrà nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile.

La rievocazione, organizzata dal club di Fermo “La Manovella del Fermano”, vede impegnate circa 45 vetture storiche particolarmente importanti provenienti da tutta Italia, in una manifestazione a carattere nazionale, iscritta a calendario Asi, alla quale potranno partecipare auto costruite entro il 1972 (iscritte Asi). Il Circuito del Piceno fu organizzato per la prima volta nel 1948, sulla scia delle grandi competizioni su strada come la Mille Miglia, con la volontà di unire in un anello velocistico i percorsi più belli del Piceno, in un mix di rettilinei e curve sulle strade statali e collinari.

Il ritrovo per i partecipanti è previsto venerdì pomeriggio presso l’hotel “Il Timone” di Porto San Giorgio, dove gli equipaggi più lontani verranno accolti per le prime verifiche, per poi dirigersi verso il centro di Porto San Giorgio. Le vetture verranno esposte nel viale di fronte alla stazione nel corso della visita di Rocca Tiepolo, della Chiesa di San Giorgio e della cena a Villa Bonaparte. Gli equipaggi potranno inoltre ammirare anche il bellissimo teatro comunale assistendo allo spettacolo di un duo sax e voce. La manifestazione ufficiale inizierà sabato mattina per concludersi domenica, attraverso un percorso affascinante e tortuoso che va dal mare Adriatico ai Monti Sibillini per oltre 180 km.

Ritrovo dunque dei partecipanti presso il viale della Stazione di Porto San Giorgio per le verifiche. Dopo la partenza, prevista per le ore 8.15, le auto si muoveranno attraversando le località di Fermo, Piane di Rapagnano, Magliano di Tenna, Piane di Montegiorgio e Falerone fino ad arrivare a Servigliano dove si svolgeranno le prime prove di abilità e una visita alla Casa della Memoria. Tutti a Monteleone per una sosta accolti dal sindaco e un piccolo aperitivo per poi ripartire alla volta di Venarotta con la sosta pranzo al ristorante Il Casolare.

Dopo pranzo il corteo scenderà nel prestigioso centro storico di Ascoli Piceno, dove le vetture verranno accolte prima nel salotto di Piazza del Popolo per uno speciale “saluto” di benvenuto, poi resteranno esposte in Piazza Arringo per tutta la serata. Gli ospiti, dopo aver cenato presso il ristorante DicaDuca, e dormito nelle migliori strutture alberghiere del capoluogo, ripartiranno la domenica mattina per l’ultima giornata della manifestazione.

Dopo aver attraversato le località di Castel di Lama, Castorano e Borgo Miriam, si dirigeranno per le ultime prove di abilità a Cupra Marittima per poi procedere diretti a Fermo dove intorno alle ore 10.30 è previsto il trionfale arrivo al Duomo, dove le vetture rimarranno esposte al pubblico fino al termine del pranzo che si svolgerà presso il centrale Hotel Astoria. Premiazioni e saluti finali per tutti gli equipaggi che riprenderanno la strada del rientro.

La Manovella del Fermano ripropone dunque questa manifestazione che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti dall’Asi. Il club vi aspetta nelle varie soste del percorso, soprattutto ad Ascoli nel corso dell’esposizione del sabato pomeriggio in Piazza Arringo e al trionfale arrivo di Fermo alle ore 10.30 al Duomo, per offrirvi uno spettacolo senza tempo. Per info: 3394522982 – www.lamanovelladelfermano.it

