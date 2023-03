Gli Accademici – guidati dal Delegato Vittorio Ricci – sono stati accolti dal giovane e talentuoso chef Gianmarco Di Girolamo, fortemente apprezzato per la sua volontà di ispirarsi alla tradizione gastronomica del territorio

ASCOLI PICENO – La Conviviale di Primavera della Delegazione della provincia di Ascoli Piceno dell’Accademia Italiana della Cucina ha scelto , tramite la simposiarca Paola Cocci Grifoni, il Ristorante “Blobcaffè” in contrada S. Maria Goretti di Offida per festeggiare i 35 anni di attività.

Gli Accademici – guidati dal Delegato Vittorio Ricci – sono stati accolti dal giovane e talentuoso chef Gianmarco Di Girolamo, fortemente apprezzato per la sua volontà di ispirarsi alla tradizione gastronomica del territorio , utilizzando come ingredienti dei suoi appetitosi manicaretti, esclusivamente prodotti di stagione, con un menu in continua modificazione .

Nella seduta accademica, Vittorio Ricci ha ricordato che la Delegazione di Ascoli Piceno compie nel 2023 i suoi 35 anni dalla costituzione mentre l’Accademico Leonardo Seghetti, componente del Centro Studi nazionale “F. Merenghi”, ha posto l’accento sulle particolarità del menu e sugli ingredienti impiegati, coinvolgendo nella discussione anche l’ex Direttore del Centro Studi Marche, Piergiorgio Angelini.

Corale è stato l’apprezzamento per le pietanze presentate dallo chef Di Girolamo, hanno tutte il sapore antico della cucina locale, ma vengono presentate con originali e fantasiose innovazioni.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.