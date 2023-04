LIVE SERIE B. Ascoli-Brescia, Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B

Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B

Ascoli a quota 36 punti in classifica e Brescia ultimo con 28 punti. Nel Picchio indisponibili: Adjapong, Bellusci, Ciciretti, Gnahoré

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco (1’s.t. Giordano); Collocolo, Buchel (32’s.t. Lungoyi), Caligara; Mendes (40’s.t Gondo); Forte (40’s.t. Marsura), Dionisi (20’s.t. Quaranta). A disp.: Bolletta, Guarna, Falzerano, Eramo, Proia, Giovane, Tavcar. All. Breda

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Huard (1′ s.t Mangraviti); Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren (29’s.t. Ndoj,); Listkowski (40’s.t. Niemeijer), Galazzi (37′ Rodriguez); Ayè (29′ s.t. Bianchi). A disp.: Lezzerini, Karacic, Oliveira, Labojko, Scavone. All.: Gastaldello

ARBITRO: Daniele Paterna di Teramo

Assistenti sono Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Francesco Cortese di quella di Palermo. Quarto Ufficiale Filippo Giaccaglia di Jesi.

Al VAR Luca Pairetto di Nichelino, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

RETI: 18′ Listowky, 42′ Mendes, 1′.st. Forte, 19’s.t. Ayè (rig.), 46’s.t. Caligara, 49′ Marsura(rig.), 52’Bisoli

AMMONITI: Simic, Falasco, Collocolo (A.) Papetti, Adorni, Van De Looi, (B.)

ESPULSI: Simic per doppia ammonizione (A.)



CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

52′ GOL BRESCIA Bisoli infila da pochi passi con un bel tap in

50′ Rodriguez con un bel destro defilato sfiora la traversa, bravo Leali che mette in corner

48′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI, Davide Marsura stoppa e infila di potenza in area dopo una bel contropiede portato da Lungoyi che serve Collocolo bravo a vedere Marsura in area



46′ concessi 7 minuti di recupero

46′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI , Caligara infila dal dischetto

44′ assegnato rigore per il Picchio dopo la revisione al VAR, dal dischetto Caligara

41′ Caligara si invola verso l’area avversaria atterrato conquista una punizione dai 25 metri, ammonito Van de Looi. Punizione cross in area e fallo di mano che si va a rivedere al VAr

40′ entrano Marsura e Gondo per Forte e Mendes

34′ il Brescia infila il rete ma l’arbitro fischia per asseganre punizione all’Ascoli per fallo, si attende la decisione del Var,

32′ esce Buchel entra Lungoyi nel Picchio

29′ doppio cambio Brescia fuori Ayè e Bjorkengren dentro Bianchi e Ndoj

26′ sfiora il tris il Brescia con Ayè che servito in area con un rasoterra dalla sinistra, stoppa ma tira alto sopra la traversa

25′ ancora un brutto fallo su Mendes a centrocampo, ammonito Adorni

23’slalom di Ayè che serve a rimorchioVan de Looi che sparà alto sopra la traversa

22′ si scaldano gli animi, attacca il Breascia, miracolo di Leali in tuffo su colpo di testa ravvicinato di

20′ esce Dionisi, dentro Quaranta

19′ GOL BRESCIA, AYè SI PRESENTA SUL DISCHETTO che spiazza Leali

17′ assegnato il rigore al Brescia ed espulsione per Simic

15′ corner per il Brescia che si riaffaccia pericolosamente in area bianconera, richiamato al VAr Paterna che va arivedere l’azione per un possibile penalty

11′ altro fallo su Mendes stavolta il direttore di gara ammonisce Papetti

2′ GOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, Collocolo serve Forte in area,l’attaccante stoppa e si gira e infila con un un bolide sotto al sette, espolode il “Del Duca tutti i giocatori vanno ad abbracciare Bellusci a bordo campo



1′ esce Falasdco entra Giordano, nel Brescia fuori Huard e dentro Mangraviti

PRIMO TEMPO

49′ termina la prima frazione

49′ corner per l’Ascoli batte Dionisi, Collocolo la rimette in area di testa acrobazia di Mendes, para Andrenacci

45′ concessi 4 minuti di recupero, Ascoli che attacca senza paura nel finale

42′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, Mendes è bravissimo ad infilarsi sul secondo palo e mettere in rete in spaccata al volo su un bel cross di Falasco dalla trequarti, spizzato da Forte



38′ corner per ‘Ascoli alla destra della porta difesa da Andrenacci

37′ Galazzi rimane a terra in area bianconera ed esce zoppicando, viene sostituito da Rodriguez

34′ cross alla destra respinto dalla difesa, Mendes si alza la palla spalle alla porta da fuori area e cerca la rete con una bella rovesciata, palla troppo debole

32′ ammonito Simic per una spinta su Galazzi in corsa sulla trequarti, punizione per il Brescia

28′ bella triangolazione tra Dionisi e Mendes che serve in area Forte che non arriva a colpire il pallone per pochi centrimetri

27′ corner per l’Ascoli, DIonisi serve Caligara cros in area girata al volo di Forte che sfiora i il palo

22’ pericolosa punizione per il Brescia al limite dell’area a destra, batta Galazzi palla che termina alta sopra la traversa

18′ GOL BRESCIA, CLAMOROSO ERRORE DI BOTTEGHIN che serve involontariamente Ayè che serve poi l’accorrente Galazzi alla sua destra, cross in area che pesca Listowky solo pronto ad infilare al volo

15′ bel cross rasoterra di Falasco dalla sinistra, Forte serve Dionisi anticipato però da Papetti

12′ Huard rimane a terra dopo uno scontro aereo con Collocolo a centrocampo, forte dolore alla schiena per il terzino biancoblù

10′ in avanti il Brescia si fa vedere con Ayè che però ferma la palla irregolarmente di mano in area, punizione per l’Ascoli

7′ punizione conquistata da Falasco sgambettato da Bisoli sulla sinistra, quasi un corner corto, sulla palla Collocolo, testa di Botteghin che sfiora la traversa

5′ corner dalla destra di Collocolo para senza problemi Andrenacci

3′ primo corner conquistato dal Picchio alla sinistra dell’area di rigore schema che non porta a nulla di fatto

0′ inizia il match palla agli ospiti, Ascoli in completo bianco

