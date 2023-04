MONSAMPOLO DEL TRONTO – Questa mattina è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Monsampolo del Tronto e l’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) volontariato San Benedetto del Tronto ODV – ETS, iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), nella sezione organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale in occasione di manifestazioni pubbliche o di osservazione di specifiche aree e beni pubblici.

Alla stipula della convenzione, avvenuta presso la delegazione comunale di Stella di Monsampolo, erano presenti: Il Sindaco di Monsampolo e Responsabile del Servizio della Polizia Locale Massimo Narcisi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monsampolo del Tronto Luogotenente con carica speciale Antonio Iesce, il consigliere comunale con delega alla tutela animali Domenico De Angelis, l’agente di Polizia Locale Roberto De Angelis, il Presidente dell’ANC Giovanni Erbuto e il Vice Presidente Acrelio Felice Marozzi.

La convenzione della durata di tre anni, a cui ha contribuito il presidente del consiglio comunale con delega alla vigilanza e sicurezza Riccardo Gagliardi, è stata siglata a seguito delle novità introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS) ed è la prima nel suo genere sottoscritta nel territorio. Nello specifico prevede di attuare un servizio di assistenza viabilistica, di informazione alla popolazione e di vigilanza durante le manifestazioni aventi carattere culturale, ricreativo, sportivo, religioso o comunque di pubblico spettacolo promossi, patrocinati o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nonché di salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare di specifiche aree pubbliche, con eventuale segnalazione alla Polizia Locale.

Le attività di collaborazione e di supporto dell’ANC saranno concordate e definite dall’Agente di Polizia Locale Roberto De Angelis, preposto alla gestione del servizio, che avrà il compito, in collaborazione con l’Associazione, di predisporre i programmi operativi e organizzativi.

“Questa convenzione rappresenta un’ulteriore risorsa per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Narcisi – perché potremmo contare su un importante supporto nella gestione degli eventi oltre che di un maggior presidio del territorio. Un sodalizio importante, che rafforza la già proficua collaborazione con i volontari, sempre disponibili ad operare in favore di tutta la comunità e che ringrazio personalmente per l’ulteriore contributo prezioso che sapranno dare a favore di tutti i concittadini”.

“La firma della convenzione costituisce per noi un momento molto importante – ha dichiarato il Presidente dell’ANC volontariato San Benedetto del Tronto Giovanni Erbuto – perché rappresenta anche il riconoscimento dell’impegno profuso dai nostri volontari a favore della collettività. L’Associazione farà di tutto per onorare la fiducia e l’apprezzamento che gli derivano da tale accordo. Apriamo con il Comune di Monsampolo del Tronto una nuova pagina con la consapevolezza che ci attendono prove impegnative, ma anche la gioia e la soddisfazione di poter ancora servire le nostre comunità con quello spirito di servizio che ci ha animato per tanti anni”.

