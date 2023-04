OFFIDA – Suolo pubblico esteso e gratuito per le attività di somministrazione di alimenti e bevande anche per il 2023

L’Amministrazione comunale, nonostante la morsa della pandemia si sia allentata, così come venuti meno i protocolli e le restrizioni, prosegue sulla linea adottata negli ultimi 3 anni, per quanto riguarda l’occupazione di suolo gratuito per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Una proroga adottata in questo 2023 per sostenere e promuovere lo sviluppo economico.

“Proseguiamo sulla linea già intrapresa – commenta l’Assessore al Commercio Cristina Capriotti – che ha sostenuto e portato benefici economici per molte attività che con l’arrivo della bella stagione potranno beneficiare di maggiore suolo pubblico nelle aree prospicienti i propri esercizi a costo zero. Per garantire, come avvenuto in passato, di una maggiore offerta di accoglienza alla propria clientela, sempre nel rispetto del disciplinare che abbiamo adottato per la gestione straordinaria delle occupazioni di suolo pubblico”.

