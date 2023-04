CASTEL DI LAMA – Premio speciale “Immagine coordinata 2023” per i vini Ama Terra in questi giorni in vetrina al Vinitaly. In particolare si tratta del concorso “Vinitaly Design International Packaging Competition 2023”, giunto alla 27° edizione, organizzato da Veronafiere-Vinitaly con l’obiettivo premiare quelle aziende che investono e si impegnano nel continuo miglioramento della propria immagine. Le confezioni iscritte sono state esaminate da una commissione di esperti a livello internazionale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 2 aprile, nella sala Puccini, nel corso della 55ª edizione del Vinitaly a Veronafiere. Un’immagine elegante, forte ed essenziale è quella dei vini della Bio Fattoria Sociale Ama Terra, progettata dal Creative Design Andrea Castelletti, e che vuole essere anch’essa un modo per celebrare «la capacità umana di dare luce all’ombra» proprio come è nella filosofia della Cooperativa Ama Aquilone.

Cinque, dunque, le etichette Doc, Docg e Igt della Cantina Ama Terra presenti presso il Padiglione F Stand 6 Bio: Pietra Offida Passerina DOCG Bio, Renè Marche IGT Sangiovese Bio, Aquilone Offida Pecorino DOCG bio, Ama Rosso Piceno Superiore DOC Bio, Marche IGT Syrah Bio in edizione limitata.

