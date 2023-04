Ascoli, in diffida Botteghin, Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Marsura, Quaranta. Nei gialloblù, terapie per Lulic. Parzialmente in gruppo Szyminski e Kone.

ASCOLI PICENO – Alberto Santoro di Messina è l’Arbitro designato per dirigere FROSINONE-ASCOLI, gara valida per la 32^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma lunedì 10 aprile, alle ore 15:00, al “Benito Stirpe” di Frosinone.

Gli Assistenti sono Antonio Vono della sezione di Soverato e Davide Miele di quella di Torino. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, al VAR (on-site) Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR (on-site) Salvatore Longo della sezione di Paola.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Brescia, ha squalificato per un turno il difensore Lorenco Simic, espulso nel corso della gara “per somma di ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”.

E’ stata comminata un’ammenda di € 5.000,00 al Club “per avere propri collaboratori, al 46′ st, ostacolato la ripresa del giuoco nascondendo il pallone ai calciatori della squadra avversaria e generando, pertanto, un momentaneo clima di tensione”.

Restano in diffida Botteghin, Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Marsura, Quaranta.

FROSINONE

Frosinone leggermente in calo dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare e che dovrà assolutamente vincere per non rischiare di far avvicinare troppo il Genoa di Gilardino alla prima posizione, vetta che ancora è nelle mani dei ciociari che stanno dominando il campionato con 63 punti, il Genoa a quota 59 insidia i gialloblù mentre il Bari in terza posizione è a quota 53.

Seduta di allenamento pomeridiana ieri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita contro l’Ascoli. Riscaldamento, lavoro tecnico ed esercitazioni tattiche, questo il programma odierno. Terapie per Lulic. Parzialmente in gruppo Szyminski e Kone. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.

EX DI TURNO

Non si può non parlare del grande ex, Federico Dionisi, attuale capitano dell’Ascoli che ha vissuto i suoi anni migliori proprio a Frosinone, dal 2014 al 2020, lasciando il segno con 63 gol realizzati in 209 presenze, reti che hanno contribuito a ben due promozioni in serie A. Insieme al capitano un altro ex è il portiere Nicola Leali, che in ciociaria è stato solo una stagione, in serie A nel 2015/16.

Ha raggiunto invece la sponda gialloblù nel mercato di gennaio, Soufiane Bidaoui, amato ad Ascoli ma con poco spazio tra le fila dei laziali.

