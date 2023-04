Per venerdì 7 aprile dalle ore 21 e fino alle 23:30 e comunque fino al termine della Via Crucis, i seguenti provvedimenti per la necessaria regolamentazione della circolazione stradale

ASCOLI PICENO – Con Ordinanza dirigenziale n. 196 del 6 aprile l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone di istituire, per venerdì 7 aprile dalle ore 21 e fino alle 23:30 e comunque fino al termine della Via Crucis, i seguenti provvedimenti per la necessaria regolamentazione della circolazione stradale:

l’interdizione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nel rispetto del percorso di seguito indicato: Piazza Arringo, Via XX Settembre, Piazza Roma, Via Trivio, Corso G.Mazzini, Piazza Cecco D’Ascoli;

l’interdizione temporanea alla viabilità veicolare con preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per le strade che si innestano sul percorso predetto o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree immediatamente adiacenti quali: il Viale Treviri, Via D.Angelini, Via della Fortezza, ecc.;

al fine di limitare i disagi alla viabilità del Centro Storico e per il tempo strettamente necessario, verrà inoltre istituito: – in Via dei Templari, il senso unico di marcia con direzione nord – sud con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con la Via D.Angelini; – la revoca della Z.T.L. per il solo transito in Via B.Cairoli e in Via A.Ceci con conseguente spegnimento del varco elettronico ”Cairoli” , con orario 21:00 – 24:00;

la revoca dell’offerta di sosta in Piazza Cecco d’Ascoli su tutti i lati e contestualmente il divieto di sosta rimozione forzata 19-24 per favorire lo svolgimento della cerimonia in Piazza Cecco D’Ascoli;

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.