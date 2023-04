ASCOLI PICENO – Comunicati i nomi degli ospiti e i componenti della giuria del Festival della canzone ascolana di sabato 15 aprile.

A pochi giorni dalla finale del Festival della canzone ascolana, al Ventidio Basso, l’organizzazione comunica i nomi degli ospiti e dei giurati che giudicheranno le 11 canzoni finaliste.

Presidente di giuria sarà Filippo Sorcinelli, maestro d’ arte, musicista organista, compositore. Un artista poliedrico, fondatore dell’ Atelier Lavs (paramenti sacri) che ha realizzato le vesti per i Papi Benedetto XVI e Papa Francesco.

Tra i giurati anche Paolo Lunghi, giornalista, scrittore, l’ ultima sua opera “The Radio Dreamers” è stata presentata a Sanremo: racconta la storia della radio e dei suoi protagonisti tra cui Amadeus.

A giudicare le canzoni anche Viviana Bazzani, autrice televisiva, opinionista in trasmissioni su network nazionali, collaboratrice con la Gazzetta di Milano, ex concorrente dell’isola dei famosi.

Gli altri componenti della giuria sono: i giornalisti Andrea Ferretti, Valerio Rosa, Filippo Ferretti, Alberto Crementi, Adelino Manni, l’insegnante di musica Antonella Di Benedetto;

Cristina Paolini, vincitrice di due edizioni del Festival; Umberto Angelini musicista bassista;

Piero Castelli, liutaio; Franco Tarli musicista sassofonista.

Nutrita la partecipazioni di ospiti che si esibiranno sul palco: Angelo Carestia, la compagnia teatrale Li Freciute, I Piceni Pizzicati, Valentina Manni; La scuola di danza Tina dance. Ampio spazio sarà riservato alla rivelazione dello scorso anno, il rapper ascolano Flavius e con lui sul palco i Meelky e i Likra.

Un Festival, come sottolinea l’ organizzatore Gabriele Brandozzi (che condurrà la serata insieme a Ilaria Bucchéri e Antonella Suardi) incentrato sulle tradizioni, ma che si apre anche ai giovani, alle innovazioni e a una platea nazionale.

I biglietti per assistere alla finale di sabato prossimo, sono disponibili presso la biglietteria del teatro in piazza del popolo Ascoli Piceno e online su Vivaticket e happyticket.

